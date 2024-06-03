超商大夜「滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」惡搞！店員拍照炫耀慘遭砲轟
來自超商店員的報復？近期在臉書「靠北7-11」，出現一位自稱是大夜班店員連續發文，表示自己「上大夜肚子餓」，就使用店裡加熱滷味的鍋子來煎牛排，還把蒸地瓜蒸籠拿來蒸蝦子，惡搞行徑引爆網友憤怒，對此，業者也表示已經掌握相關訊息，將對違規行為進行懲處。
記者潘毅／綜合報導
一名自稱是7-ELEVEN大夜班員工的人，在臉書《靠北7-11》匿名發文，表示自己大夜班上到一半，肚子餓了「就是要吃牛排啦！」隨後拍下使用店裡加熱滷味鍋具煎牛排的畫面，還能看到陣陣油煙冒出。誇張的行徑還沒結束，疑似為同一人的員工，還將超商的地瓜蒸龍，拿來蒸白蝦。
脫序行為曝光後，立刻引爆大批網友的怒火，「如果只是打工的，麻煩別那麼自私，老闆還有其他同事可能是靠這份工作養家活口的」、「難道會是60萬罰款的牛排嗎？（指違約金）」、「離職員工的報復嗎」、「這家店的店長可能已經哭整晚了」。
針對上述事件，7-ELEVEN也表示，已經在第一時間掌握訊息，為單店未符合規範行為，「針對非合規使用門市設備，已完成清消，並將針對違規行為依約查處，同時加強內部教育訓練，確保消費者安心購物環境。」