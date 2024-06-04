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高國豪曾涉入「詐騙」風波！說好發業配文　卻把鞋子上網拍賣惹議

▲高國豪身價高達3500萬，卻常因場外風波，影響球隊及個人形象，也曾因販售球鞋遭店家控訴詐騙。（圖／攻城獅提供）
▲高國豪身價高達3500萬，卻常因場外風波，影響球隊及個人形象，也曾因販售球鞋遭店家控訴詐騙。（圖／攻城獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

PLG職籃聯盟新竹御頂攻城獅當家球星高國豪，昨（3）日深夜發文，聲明自己跟哥哥高國強大嫂劉家菱並無「不正當關係」，並且希望澄清此事，避免影響高國豪家庭，不過，高國豪此舉動也令不少球迷感到疑惑，因為由高國豪主動發出聲明，卻令人摸不著頭緒，對此，新竹攻城獅球團表示：「目前還在了解中，暫無回應。」此外，高國豪也曾於去年因為購入球鞋卻未依約幫忙宣傳，被店家「公審」，甚至指出他疑似「詐騙」，讓他為此致歉，也嚴重影響形象。

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高國豪球鞋事件　對球團形象打擊很大

高國豪去年被網友指控詐騙，以低於市價8000元的價格購入球鞋，卻沒有依約定幫忙宣傳，之後還神隱，之後店家將對話紀錄PO上網，讓網友「公審」，之後高國豪雖出面道歉，承諾會賠償，球團也發聲明致歉，但已經影響形象。

高國豪在2021年以年僅23歲的年紀，與攻城獅簽下5年3500萬元天價合約，尤其最後一年，年薪更高達900萬，加上廣告代言等費用，如今卻因為球鞋、大嫂事件影響名聲。

高國豪昨日深夜主動發文，他雖然在聲明中多次強調自己已經有家庭，並無不正當關係，希望對方不要再度對此發佈不實訊息。但也要等調查之後，才會真相大白，對此，新竹攻城獅球團表示：「目前還在了解中，暫無回應。」

▲新竹攻城獅高國豪曾因球鞋風波惹議，沒想到有扯出感情事件，讓球迷感到訝異。（圖／攻城獅提供）
▲新竹攻城獅高國豪曾因球鞋風波惹議，沒想到又扯出感情事件，讓球迷感到訝異。（圖／攻城獅提供）
高國豪小檔案：

出生年月日：1998年9月22日（25歲）

身高體重：180公分、76公斤

出生地：宜蘭蘇澳鎮

最高學歷：東南密蘇里州立大學

效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）

經歷：

P. LEAGUE+年度新人王（2021）

2度P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）

3度P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）

2度高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）

2度高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）

高中籃球聯賽新人王（2015）

以上資料參考：維基百科


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