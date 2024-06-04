高國豪曾涉入「詐騙」風波！說好發業配文　卻把鞋子上網拍賣惹議

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高國豪去年被網友指控詐騙，以低於市價8000元的價格購入球鞋，卻沒有依約定幫忙宣傳，之後還神隱，之後店家將對話紀錄PO上網，讓網友「公審」，之後高國豪雖出面道歉，承諾會賠償，球團也發聲明致歉，但已經影響形象。
高國豪在2021年以年僅23歲的年紀，與攻城獅簽下5年3500萬元天價合約，尤其最後一年，年薪更高達900萬，加上廣告代言等費用，如今卻因為球鞋、大嫂事件影響名聲。
高國豪昨日深夜主動發文，他雖然在聲明中多次強調自己已經有家庭，並無不正當關係，希望對方不要再度對此發佈不實訊息。但也要等調查之後，才會真相大白，對此，新竹攻城獅球團表示：「目前還在了解中，暫無回應。」
高國豪小檔案：
出生年月日：1998年9月22日（25歲）
身高體重：180公分、76公斤
出生地：宜蘭蘇澳鎮
最高學歷：東南密蘇里州立大學
效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）
經歷：
P. LEAGUE+年度新人王（2021）
2度P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）
3度P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）
2度高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）
2度高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）
高中籃球聯賽新人王（2015）
以上資料參考：維基百科