高國豪遭控「私約大嫂」！攻城獅還在了解中　合約剩2年1700萬元

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高國豪昨夜突然在IG限動發出律師函，強調自己和嫂子劉家菱無任何不正常往來，要求對方不要散佈任何「不實謠言」，該文件中寫道：「這已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團的關係」，強調可能會依法咎責。
攻城獅日前才剛剛在7戰4勝的季後賽中，以2：4遭到桃園璞園領航猿淘汰，球隊正式進入到休賽季，對於高國豪的事情，球隊目前也還不清楚，攻城獅GM張樹人接受訪問時表示：「目前都還在了解中，暫時無法回應。」
高國年薪約700萬 與攻城獅合約走到第3年
高國豪2021年賽季後與攻城獅球團簽下5年3500萬元的超級大約，第一年為500萬元起，之後逐年遞增100萬元，2025至26賽季最高年薪900萬元，以此推算今年的年薪應該有700萬元，剩下兩年應還有1700萬元。
高國豪目前和攻城獅的合約走到第3年，雙方還有約在身。他在季中受傷，影響到賽季末的狀況，本季場均13.1分4.3籃板5.2助攻，三分球命中率34.33%，已然是PLG本土頂尖後衛，有和夢想家後衛林俊吉並駕齊驅之勢。
高國豪小檔案：
出生年月日：1998年9月22日（25歲）
身高體重：180公分、76公斤
出生地：宜蘭蘇澳鎮
最高學歷：東南密蘇里州立大學
效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）
經歷：
P. LEAGUE+年度新人王（2021）
2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）
3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）
2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）
2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）
高中籃球聯賽新人王（2015）