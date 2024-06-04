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高國豪遭控「私約大嫂」！攻城獅還在了解中　合約剩2年1700萬元

▲本季高國豪年薪推估約700萬元，與球團還有2年合約在身，對於他被爆出「私約大嫂」一事，攻城獅球團方面回應：「還在了解中。」（圖／PLG提供）
▲本季高國豪年薪推估約700萬元，與球團還有2年合約在身，對於他被爆出「私約大嫂」一事，攻城獅球團方面回應：「還在了解中。」（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

25歲的P.League+新竹御頂攻城獅本土一哥高國豪昨日突然在個人社群網站發文，強調未私約大嫂，也痛斥相關的不實言論，讓外界有如霧裡看花。本季高國豪年薪推估約700萬元，與球團還有2年1700萬元的合約在身，對於他的事情，攻城獅球團方面回應：「還在了解中。」

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高國豪澄清無私約大嫂　攻城獅了解中

高國豪昨夜突然在IG限動發出律師函，強調自己和嫂子劉家菱無任何不正常往來，要求對方不要散佈任何「不實謠言」，該文件中寫道：「這已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團的關係」，強調可能會依法咎責。

攻城獅日前才剛剛在7戰4勝的季後賽中，以2：4遭到桃園璞園領航猿淘汰，球隊正式進入到休賽季，對於高國豪的事情，球隊目前也還不清楚，攻城獅GM張樹人接受訪問時表示：「目前都還在了解中，暫時無法回應。」

高國年薪約700萬　與攻城獅合約走到第3年

高國豪2021年賽季後與攻城獅球團簽下5年3500萬元的超級大約，第一年為500萬元起，之後逐年遞增100萬元，2025至26賽季最高年薪900萬元，以此推算今年的年薪應該有700萬元，剩下兩年應還有1700萬元。

高國豪目前和攻城獅的合約走到第3年，雙方還有約在身。他在季中受傷，影響到賽季末的狀況，本季場均13.1分4.3籃板5.2助攻，三分球命中率34.33%，已然是PLG本土頂尖後衛，有和夢想家後衛林俊吉並駕齊驅之勢。

高國豪小檔案：

出生年月日：1998年9月22日（25歲）

身高體重：180公分、76公斤

出生地：宜蘭蘇澳鎮

最高學歷：東南密蘇里州立大學

效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）

經歷：

P. LEAGUE+年度新人王（2021）

2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）

3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）

2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）

2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）

高中籃球聯賽新人王（2015）

▲新竹御頂攻城獅當家球星高國豪，昨（3）日深夜突然在IG限動發出律師函，內容是強調自己和「大嫂」劉家菱無任何不正常往來，並要求劉家菱勿對外散佈「不實謠言」。（圖／攻城獅提供）
▲新竹御頂攻城獅當家球星高國豪，昨（3）日深夜突然在IG限動發出律師函，內容是強調自己和「大嫂」劉家菱無任何不正常往來，並要求劉家菱勿對外散佈「不實謠言」。（圖／攻城獅提供）

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