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高國豪澄清跟大嫂「無私約」！妻子發文力挺：我會與先生站在一起

▲高國豪澄清跟老哥高國強大嫂劉家菱「無私約」，妻子發文力挺，我會與先生站在一起，再度對外說明絕無此事。（圖／高國豪IG)
▲高國豪澄清跟老哥高國強大嫂劉家菱「無私約」，妻子發文力挺，我會與先生站在一起，再度對外說明絕無此事。（圖／高國豪IG)

記者吳政紘/綜合報導

新竹御頂攻城獅當家控衛高國豪，昨日深夜無預警發出聲明，他在IG表示：「未與劉小姐有任何不正常往來」，並強調劉小姐對外散佈不實謠言的部分，已侵害他及配偶之名譽，甚至影響到與球團間之關係，請對方自重勿再行散佈不實謠言，而高國豪妻子也力挺丈夫，她寫下：「請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」，此外，更表達自己相信高國豪，她表示：「我會與我先生站在一起，謝謝大家！」

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高國豪大嫂　曾被網友爆料

有球迷在網路論壇Dcard爆料，高國豪大嫂（高國強妻子）劉家菱，疑似在高中就曾有孩子，並且是在跟高國強結婚前就有。

此外，高國強妻子也在3月產女，目前她的背景主要是做網路精品等代購為主，而她近期發文也可看出端倪，其中，「遇到理念相同的人大方暢聊，遇到不合的人也無須爭辯。」似乎就是在暗指高國豪夫婦。

高國豪妻子反擊　相信丈夫清白

高國豪妻子也在IG火大反擊，她先留下「劉嘉零小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」並且親上火線反擊。

此外，高國豪貼出聲明後，她選擇相信高國豪，她透露，「我與先生忍耐劉女士，在外造謠至少半年以上，有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家！」。

而高國豪也在聲明中多次強調自己與大嫂「是清白的」無不正當關係，但真實狀況，也要等球團調查才能水落石出，對此新竹攻城獅球團表示：「目前還在了解中，暫時無法回應。」

高國豪小檔案：

出生年月日：1998年9月22日（25歲）

身高體重：180公分、76公斤

出生地：宜蘭蘇澳鎮

最高學歷：東南密蘇里州立大學

效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）

經歷：

P. LEAGUE+年度新人王（2021）

2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）

3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）

2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）

2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）

高中籃球聯賽新人王（2015）

以上資料參考：維基百科

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