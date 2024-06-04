高國豪澄清跟大嫂「無私約」！妻子發文力挺：我會與先生站在一起

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有球迷在網路論壇Dcard爆料，高國豪大嫂（高國強妻子）劉家菱，疑似在高中就曾有孩子，並且是在跟高國強結婚前就有。
此外，高國強妻子也在3月產女，目前她的背景主要是做網路精品等代購為主，而她近期發文也可看出端倪，其中，「遇到理念相同的人大方暢聊，遇到不合的人也無須爭辯。」似乎就是在暗指高國豪夫婦。
高國豪妻子反擊 相信丈夫清白
高國豪妻子也在IG火大反擊，她先留下「劉嘉零小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」並且親上火線反擊。
此外，高國豪貼出聲明後，她選擇相信高國豪，她透露，「我與先生忍耐劉女士，在外造謠至少半年以上，有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家！」。
而高國豪也在聲明中多次強調自己與大嫂「是清白的」無不正當關係，但真實狀況，也要等球團調查才能水落石出，對此新竹攻城獅球團表示：「目前還在了解中，暫時無法回應。」
高國豪小檔案：
出生年月日：1998年9月22日（25歲）
身高體重：180公分、76公斤
出生地：宜蘭蘇澳鎮
最高學歷：東南密蘇里州立大學
效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）
經歷：
P. LEAGUE+年度新人王（2021）
2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）
3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）
2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）
2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）
高中籃球聯賽新人王（2015）
以上資料參考：維基百科