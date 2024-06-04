曼巴精神永存心中！Kyrie Irving受訪回憶起Kobe：我每天都想念他

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Kyrie Irving稍早在球隊訓練結束後，接受記者訪問，談到了Kobe Bryant帶給自己的影響，他則說：「我不知道在座各位，是否有人失去過自己的導師，即便你們不是每天都聊天，你們之間仍然有那種聯繫，那就是他會一直陪伴著你們，像家人一樣無條件地支持你。」
「我每天都在想念他（Kobe Bryant）。他知道自己的能力所在，不只是在場上，還有在生活當中，如何去激勵他人，不管有多累都會嘗試去多做一點。他場上的表現和生活中的其他事業，都為下一代帶來啟發。這也教會了我要如何去傳承，我仍在在向他學習，努力去多贏幾座冠軍。」Irving如此總結到。
Kyrie Irving也在受訪當中談到，過去與塞爾提克球迷的種種恩怨，「老實說我並不介意那些，過了幾年後，我可以首當其沖地受到指責，因為我在波士頓時期表現的確並不好。我是世界上最好的球員之一，所以我知道那些公平的批評意味著什麼，只是我本來處理這些事情，可以多一些風度的，尤其是我作為一個人來對待這些事情時。」
獨行俠季後賽過五關斬六將 若奪冠含金量相當充足
Kyrie Irving在上個賽季轉戰獨行俠之後，雖然球隊首季表現不佳，無緣闖進季後賽，但今年與他與Luka Doncic卻產生更為良好的化學變化，雙方都找到彼此舒服的打球節奏。2人如今都能在季後賽的關鍵時刻挺身而出，幫助球隊贏球，而獨行俠今年在季後賽上也一路擊敗快艇、雷霆、灰狼等強隊，若是總冠軍賽再順利擊敗奪冠熱門塞爾提克，奪冠含金量可說是相當充足。