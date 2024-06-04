板橋豪宅交易量增1倍！大家族「一次掃2戶橋峰」　謙岳創10年新高

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台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝表示，板橋豪宅以新板特區最受矚目，大坪數豪宅居多，吸引許多雙北市傳產業、紡織業、電子業等低調企業主自住或置產，由於現在北部新案越蓋越小，而「世界花園橋峰」基地面積高達3600多坪，房屋坪數超過80坪以上，大坪數空間格局氣派，地段也深具指標性，對豪宅客來說更具置產價值。
預售豪宅帶動成屋單價 板橋豪宅價量皆揚
台灣房屋集團趨勢中心統計，近年板橋區6000萬元以上豪宅交易狀況，2022年僅19筆，2023年達39筆，年增一倍；而2024年第一季到目前為止，已揭露8筆交易，已較去年同期的5筆還多。
賴玉枝指出，板橋預售案「勝輝一邸」豪宅的成交單價已突破百萬元，成交價落在每坪112~121.5萬元，由於板橋豪宅匯聚的新板特區腹地有限，百坪以上、屋齡新穎的豪宅開發機會將越來越稀少，豪宅客對未來房市也抱持樂觀態度，認為未來板橋房價將向上發展，也因此在預售新案的價格拉抬之下，帶動板橋的成屋市場行情和買氣。
第一建經研究中心副理張菱育觀察，雖然政府早已祭出高價住宅限貸令，甚至去年7月平均地權條例上路將私法人購置住宅改為許可制，以抑制市場交易量，但隨著今年預售價格持續攀升，再加上台商回流資金限制五年不得投入不動產的禁令，將在今年8月解禁，屆時恐使大量熱錢湧入房市、股市，也引發一波價格推升的預期心理，使買方更積極投入房市。