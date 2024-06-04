新北國王「比賽中」私訊球員是洋將米歇爾！Lulumi為掀起紛爭致歉
新北國王「比賽中」私訊球員曝光！新北國王昨（3）日才在PLG季後賽首輪，以4：2淘汰福爾摩沙夢想家，達成連續2年闖入總冠軍賽的佳績，不過先前傳出，有國王球員在比賽中透過IG向夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」副隊長Lulumi傳訊息嗆聲，話題不斷延燒，讓外界爭相猜測是哪名國王球員。今（4）日Lulumi在Threads平台發文，公布這名球員就是國王的洋將米歇爾（Tony Mitchell），同時也向其他無辜被影射的球員致歉。
記者林之越/綜合報導
國王球員比賽中私訊 梓梓：不可思議
夢想家啦啦隊成員Lulumi日前以球迷身分進場支持夢想家，賽後卻收到國王隊球員的私訊表示：「不要把台中那招帶來他們主場」，這讓Lulumi滿頭問號，並發文寫道：「雖然他最後說是開玩笑的，真的不是太好笑…」。夢想家啦啦隊隊長梓梓對此感到不可思議，並在社群媒體上表示：「球賽進行中，他怎麼有時間滑IG傳訊息？」
當時國王球團對此回應，表示登錄球員比賽期間不得使用手機，並會要求未登錄球員在場邊時也不能使用手機。然而，這未能停止網友們的討論，有不少文章、留言透過蛛絲馬跡，試圖推論這位球員是誰。
Lulumi公布私訊球員 為掀起紛爭致歉
就在國王、夢想家系列賽結束隔天，Lulumi在Threads平台發文，透露這名私訊她的球員就是國王的洋將米歇爾，除了公布當時兩人對話外，並向其他遭到牽連的球員致歉。
她在文中表示，想對其他無辜被影射到的國王隊球員們致歉，由於當時還在季後賽中，基於不想繼續在影響這個季後賽和大家看比賽的心情，所以到現在才出來給大家一個解釋。同時，Lulumi也解釋道：「下面截圖不是為了要繼續延燒事情，因為這陣子收到非常多不友善的謾罵和攻擊訊息，我覺得我需要給一個明白解釋，請各位理性看待。」
Lulumi貼文完整內容：