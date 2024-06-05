大谷翔平全場僅1安！王牌Glasnow好投無用 道奇遭海盜1：0完封
大谷翔平敲安也沒用！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（5）日在客場對陣匹茲堡海盜，進行3連戰系列賽首戰，此戰雙方上演投手戰，道奇派出王牌Tyler Glasnow主投，對決海盜新秀投手Jared Jones，兩邊先發投手皆投滿6局，但Jared Jones技高一籌主投6局無失分，與靠著隊友Jack Suwinski陽春砲助陣，率領海盜以1：0完封道奇。此戰大谷翔平共4次上場打擊，吞下2K掃出1安，賽後打擊率為0.321。雖然大谷翔平今日4次上場打擊僅敲出1安，但在賽前則是傳出好消息，今日的賽前投球練習是去年動刀以來投球數最多的一次，此次練習共投了80球，傳球距離為60英呎，更在最後10球中小試身手投了變化球。
記者張志宇/綜合報導
大谷翔平全場4次打擊 敲1安吞2K
本戰大谷翔平全場4次登場打擊吞下2次三振，僅在8局上敲出安打，雖然幫助球隊在該局無人出局時開啟攻勢，但無奈道奇打線熄火無法將大谷翔平送回本壘得分。
雖然大谷翔平今日4次上場打擊僅敲出1安，但在賽前則是傳出好消息，大谷翔平自去年9月動完右手肘TJ手術後，今日的賽前投球練習是術後以來投球數最多的一次，此次練習共投了80球，傳球距離為60英呎，更在最後10球中小試身手投了變化球。
海盜菜鳥Jared Jones 技壓道奇王牌
前6局道奇打線遭到海盜新秀投手Jared Jones壓制，Jared Jones共主投6局用100球（60顆為好球），僅被敲出3安、送出6次三振與3次保送沒有失分，靠著隊友Jack Suwinski在3局下掃出陽春砲，順利拿下本季第4勝（5敗）。
道奇王牌Tyler Glasnow本場比賽可說是十分悲情，同樣主投6局用97球（61球為好球），全場狂飆9次三振、送出2次保送，但可惜在3局上被敲出陽春砲失掉1分，無緣拿下本季第7勝，苦吞本季第4敗。