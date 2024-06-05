雙北搶輝達設計中心！專家分析北士科、林口可能性　最佳位置在此

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台北市產業局局長陳俊安也在議會答詢時指出，已在蔣萬安指示下，與輝達台北總部聯繫，了解其具體需求並進行對接。北市府將針對輝達的需求進行盤點，力求達成輝達的期望。而目前會優先考慮市有地，包含北投士林科技園區（北士科）T3、T4及T12共2000坪基地，是輝達潛在落腳點之一。
同時，新北市長侯友宜在議會答詢時也強調，他已指示經發局與輝達聯繫，積極爭取設計中心落腳新北，在輝達供應鏈中的合作廠商達43家，其中15家位於新北市。侯友宜指出，新北市交通便利，擁有林口工一、泰山楓江、三峽麥仔園、樹林大柑園等廣大腹地，未來可以透過都市計畫進行調整，以配合輝達需求。
針對雙北提出的地點，台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，外商的進駐方式多以租用為主，選擇在台灣購置資產機會有限，而輝達在內科的據點即為租用，儘管租地自行興建也是選項之一，但整合與溝通耗時較長，對於快速擴張的科技業而言並不適合，加上建商和地主多數偏好出售資產。
針對新北市長侯友宜提議的泰山、三峽、樹林等地，因外商重視ESG建築，工程師薪資亦較高，因此這些地點相對偏遠不適合。至於林口工一的條件，黃舒衛表示，雖然區域條件逐漸提升，並吸引了大廠艾司摩爾進駐，但目前仍處於前期發展階段，園區成型尚需時日，就要看輝達能不能接受了。
想要滿足輝達的需求，黃舒衛分析，因應北中南科學園區串連，通勤條件相對好的區塊更吃香，像台北市南港就已吸引輝達、英特爾、超微進駐，該區域有一定的競爭力。
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，北士科地段精華，未來是北台灣重要的科技廊帶，但最大的問題恐怕是基地面積不符合輝達預期，以愛司摩爾先前宣布進駐林口工一的條件來說，2000名員工需要3.3公頃土地，而北士科3大基地各自0.25、0.48、0.65公頃，規模恐不夠大。
而寬頻房訊發言人徐華辰認為，不論輝達選擇進駐哪裡，都會帶動電子上下游跟著一起進入該區域，這也代表「腹地要大」！但北士科3大基地各自0.25、0.48、0.65公頃，規模恐不夠大。相較北部地狹人稠，中南部機會比較大，由於發展比較晚、閒置空地大，像是嘉義、台南這些區塊都可以是輝達的考量地點。
另外，台積電進駐高雄，如果要選擇鄰近相同產業，畢竟雙方都有緊密合作，徐華辰認為，輝達也有機會選擇此區域落腳，「相信輝達有全盤考量，未來要在哪個縣市進駐，就看各地方政府能否提供不錯的條件，滿足對方的需求。」