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雙北搶輝達設計中心！專家分析北士科、林口可能性　最佳位置在此

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，未來5年將在台灣設立設計中心，也讓台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜雙雙表態，期待輝達能選擇落腳該縣市。（圖／家庭消費中心攝）
▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，未來5年將在台灣設立設計中心，也讓台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜雙雙表態，期待輝達能選擇落腳該縣市。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於3日晚間表示，未來5年將在台灣設立設計中心，此話一出，台北市長蔣萬安和新北市長侯友宜4日雙雙表態，會持續與輝達接洽交流，並將積極爭取輝達的進駐。

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黃仁勳在參訪台北國際電腦展時，面對媒體詢問設計中心落腳地點時，幽默回應「哪個縣市的夜市最好」都是考量因素。此話一出，雙北市立刻行動。台北市長蔣萬安表示，台北市是國際大都會，擁有最具創意和研發的人才以及完善的教育生態圈，並且是個多元共榮的城市，這些優勢使台北市成為發展AI的首選，蔣萬安表示：「台北市已經準備好了。」

台北市產業局局長陳俊安也在議會答詢時指出，已在蔣萬安指示下，與輝達台北總部聯繫，了解其具體需求並進行對接。北市府將針對輝達的需求進行盤點，力求達成輝達的期望。而目前會優先考慮市有地，包含北投士林科技園區（北士科）T3、T4及T12共2000坪基地，是輝達潛在落腳點之一。

▲台北市各行政區的預售屋交易占比變化，其中士林區預售交易占比增幅居北市之冠。（圖／永慶房屋提供）
▲台北市認為，北士科T3、T4及T12共2000坪基地，是輝達潛在落腳點之一。（圖／永慶房屋提供）
同時，新北市長侯友宜在議會答詢時也強調，他已指示經發局與輝達聯繫，積極爭取設計中心落腳新北，在輝達供應鏈中的合作廠商達43家，其中15家位於新北市。侯友宜指出，新北市交通便利，擁有林口工一、泰山楓江、三峽麥仔園、樹林大柑園等廣大腹地，未來可以透過都市計畫進行調整，以配合輝達需求。

針對雙北提出的地點，台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，外商的進駐方式多以租用為主，選擇在台灣購置資產機會有限，而輝達在內科的據點即為租用，儘管租地自行興建也是選項之一，但整合與溝通耗時較長，對於快速擴張的科技業而言並不適合，加上建商和地主多數偏好出售資產。

針對新北市長侯友宜提議的泰山、三峽、樹林等地，因外商重視ESG建築，工程師薪資亦較高，因此這些地點相對偏遠不適合。至於林口工一的條件，黃舒衛表示，雖然區域條件逐漸提升，並吸引了大廠艾司摩爾進駐，但目前仍處於前期發展階段，園區成型尚需時日，就要看輝達能不能接受了。

想要滿足輝達的需求，黃舒衛分析，因應北中南科學園區串連，通勤條件相對好的區塊更吃香，像台北市南港就已吸引輝達、英特爾、超微進駐，該區域有一定的競爭力。

▲超微執行長蘇姿丰（圖／記者許家禎攝，2024.6.3）
▲專家認為，台北南港已經有輝達、英特爾、超微進駐，對輝達設計中心具有一定吸引力。圖為超微執行長蘇姿丰。（圖／記者許家禎攝，2024.6.3）
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，北士科地段精華，未來是北台灣重要的科技廊帶，但最大的問題恐怕是基地面積不符合輝達預期，以愛司摩爾先前宣布進駐林口工一的條件來說，2000名員工需要3.3公頃土地，而北士科3大基地各自0.25、0.48、0.65公頃，規模恐不夠大。

而寬頻房訊發言人徐華辰認為，不論輝達選擇進駐哪裡，都會帶動電子上下游跟著一起進入該區域，這也代表「腹地要大」！但北士科3大基地各自0.25、0.48、0.65公頃，規模恐不夠大。相較北部地狹人稠，中南部機會比較大，由於發展比較晚、閒置空地大，像是嘉義、台南這些區塊都可以是輝達的考量地點。

另外，台積電進駐高雄，如果要選擇鄰近相同產業，畢竟雙方都有緊密合作，徐華辰認為，輝達也有機會選擇此區域落腳，「相信輝達有全盤考量，未來要在哪個縣市進駐，就看各地方政府能否提供不錯的條件，滿足對方的需求。」

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