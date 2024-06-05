台灣首航！雄獅旅遊獨家「挪威郵輪奮進號」　24hr美食吃到飽超狂

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挪威郵輪奮進號所有航程還會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，搭配船上提供結合微軟Game Pass的華碩ROG電競掌機「Ally」供旅客免費借用；雄獅旅遊還與台灣知名街舞團體HRC Dance Studio合作，於6月5日、6月6日航程提供街舞表演及街舞教學活動，讓旅客同歡。
業者更透露，為提供台灣旅客更優質的郵輪旅遊體驗，包含服務人員、標示、廣播等，皆已完成「中文化服務」升級，船上還設有雄獅旅遊專屬服務櫃檯，每段航程都會安排至少20位雄獅工作人員，隨時隨地方便為台灣旅客提供協助。挪威郵輪奮進號過去從未到亞洲航行，2024年亞洲首見奮進號就由台灣市場搶先啟航。
根據台灣港務公司資料，2023年共計迎接327艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達疫情前5成水準；預估今年至少將有399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次，顯見今年台灣郵輪旅遊市場復甦力道強勁。雄獅旅遊估計，今年台灣郵輪旅客上看20萬人次，看好商機包下奮進號近6萬5千席次，推出豐富的海上主題行程，若加上其他郵輪產品，今年銷售有望突破8萬人次，預估郵輪商品營業額可佔整體營收約7至8%。
今挪威郵輪奮進號台灣首航，搭載近1500名旅客前往澎湖，將從海上近距離欣賞燦爛美麗的花火節煙火表演，搭配船上24小時美食吃到飽、海上星巴克等逾20項超狂餐飲服務；後續還將以基隆、高雄為雙母港，共推出32趟次航程；還有日本、韓國跳島行程，能造訪沖繩波上宮、首里城公園、川平灣，或走訪長崎原爆紀念館、濟州島漢拏山國立公園、釜山甘川洞文化村等知名景點，目前整體銷售已超過7成5，暑假熱門航次也達9成以上。
雄獅旅遊獨家挪威郵輪「奮進號」3至6日主題行程，每人最低價11940元起，指定出發日期還有限量艙房「第3、第4人0元」優惠。首推「長崎、釜山6日」一次玩遍日、韓兩國，長崎推薦搭乘復古路面電車，走訪哥拉巴園、大埔天主堂等歷史景點，再品嚐當地知名的長崎蛋糕；釜山則可到南浦洞感受最新韓流時尚，再到扎嘎其市場大啖海鮮美食。
另外，搭上20年來最強地球磁暴，全球各地極光大爆發，環球郵輪更掀熱潮，皇家加勒比集團旗下「名人郵輪」全新以「NOTHING COMES CLOSE」為全新品牌形象，視覺風格、旅客服務全面再進化，攜手五家台灣業者開賣即日起至2026年由海外出發的全球 Fly Cruise 飛航遊輪假期。
其中針對台灣市場熱賣數十年的經典阿拉斯加航線，