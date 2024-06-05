快訊／球王Novak Djokovic膝傷嚴重！宣布退出2024法國網球公開賽

Djokovic被迫退出法網生涯恐告終？昔日「費天王」也曾因膝傷退休

▲Novak Djokovic因傷退出法國網球公開賽，過去也曾因傷退休的還有網壇天王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。（圖／美聯社／達志影像）
▲Novak Djokovic因傷退出法國網球公開賽，過去也曾因傷退休的還有網壇天王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

塞爾維亞世界球王Novak Djokovic（喬科維奇）因膝傷導致半月板撕裂傷等問題，宣布退出2024法國網球公開賽，無緣衛冕王位，而他在這次賽事止步8強，也很可惜無緣拿下生涯第25座大滿貫賽冠軍，不過喬科維奇也要當心，因為膝傷是很多網球選手共同的通病，尤其關節最容易受損，前網壇天王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）就是因為膝傷影響，最終選擇退休，生涯20座大滿貫賽冠軍，卻也因膝傷嚴重，導致退役，到底膝傷對網球選手影響多大？而半月板受傷，又可能導致喬科維奇退役？

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過度使用膝蓋　網球選手半月板損傷嚴重

半月板是位於膝蓋關節內的纖維軟骨，負責膝蓋的緩衝，有內側和外側半月板，形狀就像是月亮一樣因而得名，若半月板撕裂的話，會讓膝蓋的功能無法正常運作。網球選手常因為大量移動，以及彈跳，煞車等狀況，對於膝蓋的耗損比一般人大很多。

此外，過去籃球明星林書豪也曾因半月板軟骨撕裂傷，導致他的「林來瘋」中斷，在短時間又高壓，加上過度使用下，半月板軟骨，很難不因此受傷。

網球是需要不斷跑步急停、變換腳步的運動，當運動選手大幅扭動或過度使用膝關節就會造成半月板撕裂，喬科維奇就是遇到類似的狀況，他在這次法網，不但連續2場比賽都打4小時以上，中間還因醫療暫停，多次詢問醫生、防護團隊，但這都只能延緩他的傷勢。

直到確認傷勢為半月板組織損傷，這對他的膝傷而言，就沒有挽回的機會，只好宣布退賽，可能還要動刀，這都需要後續評估。

費德勒幫孩子洗澡意外發現半月板撕裂傷　影響後續網球生涯

費德勒在2016年2月因為幫孩子洗澡時，發現膝傷疼痛，意外導致半月板撕裂，然後由於背傷問題退出當年的法網，當年他35歲。

而這時也是喬科維奇剛好竄起的年紀，費德勒因為傷勢下滑，不管是比賽、還是訓練，都讓他很棘手。不過費德勒在2017年復出獲得令人矚目的成績，贏得了包括澳網和溫網在內的7個冠軍，並且讓他的大滿貫冠軍來到20座。

兩人生涯對戰　喬科維奇略勝一籌

費德勒對上喬科維奇已有50次正式交手紀錄，職業生涯對戰為23勝27負。費德勒在大滿貫賽事中6次擊敗喬科維奇，分別是2007年澳網16強，2007美網決賽，2008，2009美網準決賽，2011年法網四強賽及2012年溫網四強賽。

喬科維奇在大滿貫的賽事中11次擊敗費德勒，分別是2008，2011，2016，2020年澳網四強賽，2012年法網四強賽，2014，2015，2019溫網決賽，2010，2011美網四強賽，2015美網決賽。

在三巨頭壟斷網壇已久的狀況下，喬科維奇也遇到當年費德勒可能遇到的膝傷狀況，但這次醫學已經比較進步，費德勒最後在2020年因為動了2次膝蓋關節鏡手術後，宣布退役，膝傷當然是主因之一，但喬科維奇是否會在這次重傷後復出，就看他的傷勢，以及毅力如何？

▲費德勒（Roger Federer)曾因膝傷影響一整年賽季，最後也是因為膝傷引退。（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲費德勒（Roger Federer)曾因膝傷影響一整年賽季，最後也是因為膝傷引退。（圖／美聯社資料照／達志影像）
喬科維奇（Novak Djokovic）小檔案：

塞爾維亞名：Новак Ђоковић

英文：Novak Djokovic

出生年月日：1987年5月22日（37歲）

身高體重：188公分、77公斤

國籍：塞爾維亞

出生地：南斯拉夫塞爾維亞貝爾格勒

轉職業年分：2003

職業獎金：180,643,353美元（約58億）

大滿貫經歷：

澳網： 冠軍（2008、2011、2012、2013、2015、2016、2019、2020、2021、2023）

法網：冠軍（2016、2021、2023）

溫網：冠軍（2011、2014、2015、2018、2019、2021、2022）

美網：冠軍（2011、2015、2018、2023）

以上資料參考來源：維基百科
 



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