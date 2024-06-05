Djokovic被迫退出法網生涯恐告終？昔日「費天王」也曾因膝傷退休

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半月板是位於膝蓋關節內的纖維軟骨，負責膝蓋的緩衝，有內側和外側半月板，形狀就像是月亮一樣因而得名，若半月板撕裂的話，會讓膝蓋的功能無法正常運作。網球選手常因為大量移動，以及彈跳，煞車等狀況，對於膝蓋的耗損比一般人大很多。
此外，過去籃球明星林書豪也曾因半月板軟骨撕裂傷，導致他的「林來瘋」中斷，在短時間又高壓，加上過度使用下，半月板軟骨，很難不因此受傷。
網球是需要不斷跑步急停、變換腳步的運動，當運動選手大幅扭動或過度使用膝關節就會造成半月板撕裂，喬科維奇就是遇到類似的狀況，他在這次法網，不但連續2場比賽都打4小時以上，中間還因醫療暫停，多次詢問醫生、防護團隊，但這都只能延緩他的傷勢。
直到確認傷勢為半月板組織損傷，這對他的膝傷而言，就沒有挽回的機會，只好宣布退賽，可能還要動刀，這都需要後續評估。
費德勒幫孩子洗澡意外發現半月板撕裂傷 影響後續網球生涯
費德勒在2016年2月因為幫孩子洗澡時，發現膝傷疼痛，意外導致半月板撕裂，然後由於背傷問題退出當年的法網，當年他35歲。
而這時也是喬科維奇剛好竄起的年紀，費德勒因為傷勢下滑，不管是比賽、還是訓練，都讓他很棘手。不過費德勒在2017年復出獲得令人矚目的成績，贏得了包括澳網和溫網在內的7個冠軍，並且讓他的大滿貫冠軍來到20座。
兩人生涯對戰 喬科維奇略勝一籌
費德勒對上喬科維奇已有50次正式交手紀錄，職業生涯對戰為23勝27負。費德勒在大滿貫賽事中6次擊敗喬科維奇，分別是2007年澳網16強，2007美網決賽，2008，2009美網準決賽，2011年法網四強賽及2012年溫網四強賽。
喬科維奇在大滿貫的賽事中11次擊敗費德勒，分別是2008，2011，2016，2020年澳網四強賽，2012年法網四強賽，2014，2015，2019溫網決賽，2010，2011美網四強賽，2015美網決賽。
在三巨頭壟斷網壇已久的狀況下，喬科維奇也遇到當年費德勒可能遇到的膝傷狀況，但這次醫學已經比較進步，費德勒最後在2020年因為動了2次膝蓋關節鏡手術後，宣布退役，膝傷當然是主因之一，但喬科維奇是否會在這次重傷後復出，就看他的傷勢，以及毅力如何？
喬科維奇（Novak Djokovic）小檔案：
塞爾維亞名：Новак Ђоковић
英文：Novak Djokovic
出生年月日：1987年5月22日（37歲）
身高體重：188公分、77公斤
國籍：塞爾維亞
出生地：南斯拉夫塞爾維亞貝爾格勒
轉職業年分：2003
職業獎金：180,643,353美元（約58億）
大滿貫經歷：
澳網： 冠軍（2008、2011、2012、2013、2015、2016、2019、2020、2021、2023）
法網：冠軍（2016、2021、2023）
溫網：冠軍（2011、2014、2015、2018、2019、2021、2022）
美網：冠軍（2011、2015、2018、2023）
以上資料參考來源：維基百科