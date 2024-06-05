1表看台北前5貴捷運共構宅！信義安和站再創天價　低總小宅也上榜

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該案單價之所以遙遙領先其他捷運聯開案，主要是台北市過去幾年，新開通的捷運路網不多，因此少有新聯開案釋出，使該案成為當前台北市最新穎的聯開共構案；加上該案採高規格的豪宅規劃，又正居首都蛋黃核心的大安區精華地段，因此價格表現為捷運聯開案的重中之重。
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計實價登錄以來，台北捷運共構案成交單價最高的前五名社區，有三個社區位在捷運淡水信義線上、兩個社區位在捷運板南線上，其中第二名是東門站的「信義京華苑」，頂樓戶單價163.9萬元；第三名為永春站「EAT國際館」，社區最高單價158萬元；第四、五名分別為捷運中山站的「JR中山綻」每坪152.4萬元，以及永春站「EAT時尚館」單價151.6萬元。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，進入榜單的捷運共構案當中，三到五名的社區，都以30坪內的小坪數居多，其中「EAT國際館」和「EAT時尚館」採挑高設計，使用空間彈性大，租金投報表現也不錯，吸引單身貴族或小家庭的目光。
第一建經研究中心副理張菱育指出，共構案的地理優勢突出，且創價彈性及未來轉售的市場性俱佳，因此受到買家青睞，銀行對共構案的放款態度相對積極。
而台北市內的捷運路網雖已臻成熟，但仍有新路線陸續開闢，尤其是興建中的萬大線一期與環狀線南北環段，皆有規劃聯合開發基地，包括萬大線的加蚋站、廈安站、中正紀念堂站，北環段的士林站，以及南環段的Y3站預定地，所以有意佈局北市捷運共構宅的消費者，後續可密切留意萬大線一期，以及環狀線南北環段的各站聯開案發展動向。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，置產前應審慎評估，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。