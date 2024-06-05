獨／輝達x鴻海高雄蓋AI算力中心！房價起飛？專家揭2關鍵要失望了

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輝達ｘ鴻海AI算力中心震撼高雄房市？專家：兩關鍵買單意願不高
輝達與鴻海的「AI算力中心」進駐高雄軟體園區，對所在地亞灣有何影響？馨傳不動產智庫執行長何世昌對《NOWnews今日新聞》表示，從目前市場面觀察來看此題材發揮的效益不明顯，買家買單意願不高，分析主要有兩關鍵。
何世昌說明，兩關鍵其一是輝達與鴻海要蓋的是研發中心，跟台積電掀房市熱潮的生產線不同，整體薪水高、但職缺少，也沒有「肉粽串」效益，狂吸上中下游進駐，投入的資金有限。
二是輝達（Nvidia）AI算力中心合作的對象是鴻海。何世昌直言，鴻海先前曾說要投資高雄很多很多錢，在南高雄亞灣蓋電動車研發中心，創造數千工作機會，但後來跳票，「高雄人被鴻海騙過一次，對鴻海不太信任」。
不只黃仁勳說要在台灣蓋第二間AI研發中心、設計中心，超微（AMD）執行長蘇姿丰也喊話要來台灣投資50億蓋研發中心，消息已獲經濟部證實，輝達（Nvidia）、超微（AMD）有機會變成台積電第二，「蓋到哪、房價漲到哪」嗎？何世昌點頭認有機會，但想取代台積電房市「漲輩」地位，還有得拚。
何世昌說，輝達第二個研發中心規模大，招募千人以上，雀屏中選的地區一定會有強而有力的幫助，不過若是放在基期已經很高的台北市，幫助有限，若在新北二三環，甚至是基期低的苗栗，都是一大助益。他認為，雖然目前還是聚焦在台積電身上，但現在AI熱潮是台灣50年一遇，很好的題材利基點。
深耕南高雄亞灣多年的住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞告訴《NOWnews今日新聞》，亞灣目前周遭預售案開價，可看海景、河景的景觀物件一坪來到50~60萬元，沒有景觀的則是40多萬元，若是輝達與鴻海合作的AI算力中心真的進駐，未來影響十分樂觀。
江炳賞說明，亞灣屬於S廊道最後一環，行政院公布「亞灣2.0」計畫，材料、IC設計、晶圓製造，到測試封裝廠商通通囊括，打造上中下游，完整供應鏈。
他說，高雄各個房地產群組焦點都在岡山、美術館與楠梓等區，亞灣房價長期被低估，都在等大型產業進駐，期待能創造聚集效應，要是輝達與鴻海合作的AI算力中心真能進駐，亞灣房價就起飛了。