高房價怪「有錢人太多」？全台10大最富區房價曝　科技業也是關鍵

愛山林年薪552萬比台積電高　十大建商「交屋大潮」來了：再熱5年

▲營造業「愛山林」以員工平均年薪552.5萬元，奪下2023年上市櫃公司薪資冠軍，而十大建商也迎來了交屋大潮。（圖／記者徐銘穗攝）
▲營造業「愛山林」以員工平均年薪552.5萬元，奪下2023年上市櫃公司薪資冠軍，而十大建商也迎來了交屋大潮。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

證交所公開國內上市櫃公司員工薪酬資訊，建材營造公司愛山林（2540）以每人平均年薪552.6萬元拿下冠軍，備受矚目的台積電，以273.7萬元排名第24。據悉，建商在疫情期間的海量推案，今年起進入交屋大潮，十大建商合計交屋量體逾1500億元，明年可望翻倍，此波交屋入帳黃金期可望延續3到5年。

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愛山林員工數為89人，2023年平均年薪552.6萬元，較前一年成長93.8%。加上退休金及勞健保等福利費用，員工福利費用達589萬元，位居上市櫃公司第一。愛山林總經理張境受訪表示，看好今年度全台房市熱絡，甲山林集團設定售屋成長3成的目標，上看1500億元，愛山林的業績預期同步成長。

愛山林進入建案完工入帳年度　今年至少2案交屋

今年愛山林將進入建案完工入帳年度，包含板橋總銷5.5億元的「帝景3號」及總銷15億元的「帝景5號」，兩案均已100%完銷並取得使用執照，最快第3季將挹注營收。

事實上，包含愛山林在內的十大建商，今年都將進入建案完工入帳年度，也就是建商在蓋屋後取得使照並交屋後，才能認列至財報，並呈現在獲利上。

十大建商中，今年完工金額最高的為興富發，預計有五大案進入完工交屋階段，達359億元，明年起將有800億元的新屋完工量，2027年則來到千億元以上，進入入帳高峰階段。

▲十大建商2024完工交屋概況一覽。（圖／記者徐銘穗製表）
▲十大建商2024完工交屋概況一覽。（圖／記者徐銘穗製表）
其次為遠雄，今年有七筆新案可完工交屋，完工量逾200億元，明、後年完工交屋量也分別有360億元、295億元。華固與愛山林今年完工交屋量較少，但據悉，愛山林未來6年有1700億元的自建案陸續完工。

此外，華固明年起、往後4年也有逾1000億元的完工量，其餘上市櫃建商未來5年的完工量，平均每年穩定都有百億元起。而且近期房市熱絡，營建業未來幾年業績貢獻穩定。

對此，住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，先前從建築貸款餘額下滑可觀察到建商惜售現象，但現階段觀察看來，發現建案量體出現成長，建商可能也擔憂市場過熱，不再是老神在在，也想打鐵趁熱搶進。

陳炳辰說明，央行下周招開理監事會議，據信央行的打房手段可能在此時出籠，市場猜測再次升息機率不高，可能是豪宅門檻下修或是針對多屋族的第2房限貸等，豪宅、甚至是中高價位物件首當其衝。

此外，陳炳辰提醒，在缺工、原物料上漲趨勢，及未來碳費等隱憂下，建商可能不得不把成本反映在房價上，但要是房價高到限在買盤也買不起，新青安貸款效益也沒用時，要留意市場是否有賣壓出現，也要提防中小型建商爛尾風險。

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