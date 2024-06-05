乾杯攜長榮航空推機上餐！4航線全艙等提供　估肉品加工業績增5成

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乾杯集團首次與航空業者合作，面對長榮航空洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約客量相當大的國際航線，每月上萬份的機上餐需求，「和牛物產」外販事業以每月70頭和牛的進口力，滿足龐大的量產需求，並以餐飲專業研發安心且美味的機上餐跨界合作。
乾杯集團旗下「和牛物產」外販事業提供業者多元的頂級肉品選擇，從2017年成立至今，成績一路攀升，2023年營收已達3.99億元，佔集團8.18%。今年強化肉品加工服務，新增設冷藏牛舌、冷藏日本和牛原料肉等精修業務，提供業者更節省人力的肉品，預期肉品加工業績提升5成。
長榮航空孫嘉明總經理指出，為提供旅客最優質的飛行體驗，公司不斷致力於機上餐點的開發，提供旅客更頂級、更多元的空中饗宴，此次很高興能與乾杯集團攜手合作，雙方歷經將近一年的研發，共同設計出機上色香味俱全的和牛餐點，不只皇璽桂冠艙，豪華經濟艙和經濟艙旅客都能在舒適的客艙環境滿足味蕾享受，在美味中展開愉快的旅程。
針對機票價格，孫嘉明表示，這與市場供需有關，當然現在跟疫情前比起來是比較高，目前國人最喜愛的東北亞需求還是最強，航往布置北美跟歐洲整個定位狀況也是相當不錯，東南亞也是國人喜歡去的地方，再加上最近泰國免簽延長6個月，也是相當強勁。
強強聯手的空中和牛饗宴，由乾杯集團日籍料理長與長榮航空共同研發，克服機上餐更為長時及多工序的影響因素，在每個環節都精心測試，並特別選用油花豐腴的和牛部位，精調煎烤時間，讓和牛美味在機上呈現時，達到最恰到好處的熟度與軟嫩，享用和牛最美好的口感。