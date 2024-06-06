買中古屋快交屋了！房仲求補簽「現況交屋」　專家喊別簽：下場曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文引發討論，有網友說簽了「依現況交屋」就等於之後房子漏水或是有任何事，「他們（賣方）是不負擔責任的，我們業界俗稱的『套路』」。原PO也說，請教代書，代書說「簽這個意思表示賣方不負瑕疵擔保責任」，但強調此條件應該在一開始就提出才對，雙方合意才簽約。
「依現況交屋」不等於不負瑕疵擔保之責
買方簽了「依現況交屋」，萬一房子交屋後發現原先沒注意到的壁癌或漏水等狀況，賣家真的可以不用負責嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》說，「依現況交屋」是指以現況及肉眼可見的為主，但不代表賣家可以不負瑕疵擔保之責，提醒買家「可以不同意事後補簽」。
曾敬德說明，像是滲漏水的部分屬於民事責任的瑕疵擔保問題，依《民法》有5年保障，而且最晚第5年發現，半年內要通知屋主，但也要看是交易前的既有瑕疵還是交易後的。
原PO不補簽「依現況交屋」文件會影響交屋嗎？曾敬德表示，如果當初簽約時沒有列「依現況交屋」，買家可以不同意事後補列，交易還是成立的，賣方如果沒有依當初簽定契約交屋，則有違約交屋的罰則，視契約約定的賠償金額而定。
曾敬德指出，房屋現況是買賣雙方議價的重要依據之一，若是妥協而同意事後補簽「依現況交屋」，可能會衍生出消費糾紛，建議買中古屋在簽約時，應仔細檢查屋況，最好將發現的漏水或壁癌等瑕疵一一明列，「事後再補怪怪的，對買方不算有利」。