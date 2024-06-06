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買中古屋快交屋了！房仲求補簽「現況交屋」　專家喊別簽：下場曝

▲近期房市熱絡，不只預售屋，連中古屋市場也很夯，但專家提醒，簽約時務必要看清條文。（圖／記者徐銘穗攝）
▲近期房市熱絡，不只預售屋，連中古屋市場也很夯，但專家提醒，簽約時務必要看清條文。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房市熱絡，不只預售屋，連中古屋市場也很夯！六都今年5月買賣移轉棟數高達2萬6833棟，年增約3成，創近11年的最大量。網友分享，買中古屋快準備交屋時，突然被房仲要求補簽一份「依現況交屋」文件，擔憂背後有貓膩不敢簽，嚇得上網求助。專家聞訊直言不要簽，說明不簽不會影響交屋，也公開事後補簽的最壞下場。

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原PO在臉書「買房知識家」公開社團發文，表示買中古屋準備交屋時，房仲突然要求補簽「依現況交屋」文件，「我們沒有同意，就一直延宕交屋」，不知該如何是好，上網求助。

貼文引發討論，有網友說簽了「依現況交屋」就等於之後房子漏水或是有任何事，「他們（賣方）是不負擔責任的，我們業界俗稱的『套路』」。原PO也說，請教代書，代書說「簽這個意思表示賣方不負瑕疵擔保責任」，但強調此條件應該在一開始就提出才對，雙方合意才簽約。

▲網友買中古屋快交屋了，才被房仲要求補簽「依現況交屋」文件。（圖／翻攝買房知識家臉書）
▲網友買中古屋快交屋了，才被房仲要求補簽「依現況交屋」文件。（圖／翻攝買房知識家臉書）
「依現況交屋」不等於不負瑕疵擔保之責

買方簽了「依現況交屋」，萬一房子交屋後發現原先沒注意到的壁癌或漏水等狀況，賣家真的可以不用負責嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》說，「依現況交屋」是指以現況及肉眼可見的為主，但不代表賣家可以不負瑕疵擔保之責，提醒買家「可以不同意事後補簽」。

曾敬德說明，像是滲漏水的部分屬於民事責任的瑕疵擔保問題，依《民法》有5年保障，而且最晚第5年發現，半年內要通知屋主，但也要看是交易前的既有瑕疵還是交易後的。

原PO不補簽「依現況交屋」文件會影響交屋嗎？曾敬德表示，如果當初簽約時沒有列「依現況交屋」，買家可以不同意事後補列，交易還是成立的賣方如果沒有依當初簽定契約交屋，則有違約交屋的罰則，視契約約定的賠償金額而定。

曾敬德指出，房屋現況是買賣雙方議價的重要依據之一，若是妥協而同意事後補簽「依現況交屋」，可能會衍生出消費糾紛，建議買中古屋在簽約時，應仔細檢查屋況，最好將發現的漏水或壁癌等瑕疵一一明列，「事後再補怪怪的，對買方不算有利」。
 

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