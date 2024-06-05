夏天當令必吃綠竹筍！農糧署教你買 掌握「4原則」新鮮又美味
夏天正是綠竹筍盛產季節，若做成涼筍料理，口感清甜又符合高纖、低熱量，美味且健康。不過，該怎麼挑選出美味的綠竹筍，農糧署建議，消費者選購時可以掌握「白、彎、矮、肥」等4大原則，買回家後就立刻料理及水煮殺菁，避免綠竹筍老化。若無法立刻烹煮，也可以使用保鮮膜包裹冷藏，3天內料理食用完畢。
記者魏妤庭／台北報導
農糧署表示，綠竹筍有「綠寶石」稱號，形狀如牛角，口感嬌脆鮮嫩，相當適合用來做成涼筍料理。由於目前進入產季，消費者在選購時，可以掌握「白、彎、矮、肥」等4大原則。其中，白是指挑選底部白色，彎則是外形像牛角彎曲，矮則是長度短，肥為基部肥厚，同時留意筍尖不出青，就可以買到新鮮又美味的綠竹筍。
農糧署表示，農友在清晨採收後，會迅速將綠竹筍泡在水中，或是利用冷藏庫降溫，用最快速度送到市場，以確保綠竹筍的鮮度。消費者購買後，建議立刻料理或水煮，避免綠竹筍老化。若無法立刻烹煮也可以用保鮮膜包住綠竹筍後冷藏，並在3天內料理食用完畢。
為了讓消費者吃得安心，農糧署表示，已輔導筍農申請產銷履歷驗證，目前產銷履歷綠竹筍面積已經達到337公頃。同時，為確保竹筍品質，延長儲架時間及調節竹筍產銷供應，輔導農民團體、農企業設置冷藏庫等現代化冷鏈設備，並開發竹筍真空包等多樣竹筍產品，提供國人選擇。