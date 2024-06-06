大谷翔平對Skenes敲170公里超速安！球迷傻眼：這兩人都是怪物
大谷翔平完全壓制！洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（6）日在海盜隊主場開轟，不但是他本季第15發全壘打，大谷也在首打席被三振後，立即在第三局就開轟反擊，大谷翔平僅用「27」球，就讓「火球狀元」Paul Skenes 感受到震撼教育，沒想到大谷還沒放手，第三打席又敲出右外野穿越安打，這球根據美國大聯盟統計，超過170公里以上，創下史上最「速」安打紀錄。讓大谷在這場對決中勝出，不少球迷都驚訝這兩位球員的實力，紛紛留言：「這兩人都好扯，真的都是怪物。」最終道奇以6:10落敗，大谷翔平雖然敲出雙安，也都無緣幫球隊逆轉勝。
記者吳政紘/綜合報導
大谷首打席被三振 反而激起鬥志
大谷面對Paul Skenes，第一打席還在感受球速，結果被外角的速球三振，這球也超過160公里，大谷等於遇到跟自己一樣快的「本格派」投手。
大谷第二打席面對163公里火球伺候，最後他敲出161公里的偏高速球，一棒轟出中外野形成2分砲。
此外，第三打席他也敲出右外野安打，Paul Skenes依舊敢以速球壓制大谷，但大谷敲出Statscast史上最快，擊球初速高達105.8英里（約170公里）以上，再創下史上第一的紀錄。
但是大谷也遇到強敵，「元祖火球男」Aroldis Chapman對大谷投出165.7公里的火球，這也是海盜隊史上最快球速，超越Paul Skenes的紀錄。
大谷跟這兩位「火球男」對決相當刺激，大谷不但開轟，也有安打，也被三振2次，大谷也被球迷稱為「怪物」，不少球迷都十分開心，紛紛在網路留言「大谷好強」、「修正能力很好」、「大谷跟他都是怪物」等驚嘆這兩人的對決。