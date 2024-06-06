大谷翔平開轟無用！海盜第2局海灌7分奠定勝基 10：6再退道奇
MLB美國職棒今（6）日洛杉磯道奇在客場續戰匹茲堡海盜，儘管道奇日籍球星大谷翔平此戰第2次上場打擊就開轟，個人本季第15支全壘打出爐，但海盜隊靠著第2局單局攻下7分，奠定勝利基礎，終場就以10：6擊敗道奇，雙方系列賽前2戰海盜都贏球，也送給道奇2連敗。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽道奇推派老將James Paxton先發，至於海盜則推派超級新人Paul Skenes迎戰。比賽來到2局下，海盜率先展開攻勢，團隊單局掃出6支安打，並選到2次四壞球保送，也讓James Paxton毫無招架之力，最終僅投1.2局就黯然退場，改由Yohan Ramírez接手，海盜在此局海灌7分，打完2局就取得7：0的大幅領先。
比賽來到3局上，輪到道奇發起攻勢，靠著大谷翔平一棒將球扛向最遠的中外野大牆，個人本季第15轟出爐，這是一發2分砲，也幫助道奇首開紀錄。
5局上半，道奇靠著Andy Pages的全壘打再追回一分，隨後大谷翔平也敲出安打，隨後滿壘情況輪到Teoscar Hernández打擊，他無法適時建功，敲出三壘滾地球出局，海盜在5局下又追回一分，5局打完海盜取得8：3領先。
比賽後半段道奇在6、7、8局都分別攻下一分，但海盜隊在7局下則是靠著Ke'Bryan Hayes、Nick Gonzales的適時安打也打下2分，終場海盜就以10：6擊敗道奇。此戰海盜先發投手火球男Paul Skenes順利投滿5局，被道奇團隊打出6支安打，失掉3分，不過在隊友的火力支援下，Skenes也收下本季第3勝，目前防禦率剛好為3.00。
道奇日籍球星大谷翔平此戰包含第3局的全壘打在內，5個打數敲出2支安打，另有2分打點，但也被三振2次。道奇本場比賽輸球後，目前戰績為38勝25負，在國聯西區仍舊領先排名第2的教士，有6.5場勝差。