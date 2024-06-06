快訊／大谷翔平本季第15轟出爐！棒打海盜「火球男」Paul Skenes

我是廣告 請繼續往下閱讀
Skenes看著大谷長大 也正面對決
2018年4月9日（臺灣時間）Skenes曾親眼見證大谷在天使主場的首次登板，同時也是大谷大聯盟生涯第2場先發，當時他還是高中生，不過見識到大谷二刀流的好表現，讓他也印象深刻。
Skenes高中和大學前2年都曾擔任捕手，但在他大三那年轉到路易斯安那州立大學（LSU）後決定專注於投球，最終在去年選秀以「狀元」身份被海盜選中。而他女友Olivia Dunne，還是超級網紅，擁有火辣身材，在IG520萬追蹤和TikTok800萬訂閱，加起來超過千萬粉絲。
Skenes被稱為「怪物」最快球速可到164公里，才短短不到一年就可以在大聯盟投球，可說是超級菜鳥，而他很有機會在今天在他大聯盟登板第5場拿下第三勝。
大谷翔平今天打二棒、指定打擊，首打席面對Skenes，結果是被「三球三振」，Skenes最快飆出163公里火球，並且以外角的速球讓大谷三振出局。
不過，大谷在第二打席就反擊，纏鬥到第6球，大谷相中161公里偏高速球，一棒轟出中外野全壘打，擊球初速高達170公里，並且216公尺遠。讓大谷歡迎Skenes來到大聯盟。
大谷翔平在這場比賽前，已經完成大聯盟26座球場開轟紀錄，今天又再度在海盜主場開轟，生涯27座球場都開轟，依舊創下日本球員開轟紀錄。大谷翔平只剩下紅人、費城人、紅雀、響尾蛇及馬林魚主場未開轟過。
大谷翔平開轟後，不少球迷都十分開心，紛紛在網路留言「大谷好強」、「修正能力很好」、「大谷跟他都是怪物」等驚嘆這兩人的對決。