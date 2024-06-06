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快訊／大谷翔平本季第15轟出爐！棒打海盜「火球男」Paul Skenes

▲大谷翔平本季第15轟出爐！棒打海盜「火球男」Paul Skenes，大谷僅用27球就讓對手伏首稱臣。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本季第15轟出爐！棒打海盜「火球男」Paul Skenes，大谷僅用27球就讓對手伏首稱臣。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

（09:36更新）大谷翔平又開轟了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（6）日出戰匹茲堡海盜隊，日籍好手大谷翔平面對海盜隊「火球男」，也是選秀狀元Paul Skenes，他在3局上轟出中外野全壘打，本季第15轟出爐，最終道奇以6:10落敗。大谷翔平首打席雖然被Skenes超過160公里火球三振，但面對同樣的球速，大谷不可能被三振兩次，他在第二打席，面對161公里紅中偏高速球，敲出中外野2分全壘打，這也是他本季第15轟。大谷上次開轟已經是5月29日，不但睽違5場開轟，他也完成生涯大聯盟27球場都開轟的日本球員紀錄。

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大谷翔平對決Skenes，原本就是大聯盟期待的精彩戲碼，而Skenes也很有勇氣，面對大谷主要速球連發，不管他是MVP等級球星，完全是正面對決。

Skenes看著大谷長大　也正面對決

2018年4月9日（臺灣時間）Skenes曾親眼見證大谷在天使主場的首次登板，同時也是大谷大聯盟生涯第2場先發，當時他還是高中生，不過見識到大谷二刀流的好表現，讓他也印象深刻。

Skenes高中和大學前2年都曾擔任捕手，但在他大三那年轉到路易斯安那州立大學（LSU）後決定專注於投球，最終在去年選秀以「狀元」身份被海盜選中。而他女友Olivia Dunne，還是超級網紅，擁有火辣身材，在IG520萬追蹤和TikTok800萬訂閱，加起來超過千萬粉絲。

Skenes被稱為「怪物」最快球速可到164公里，才短短不到一年就可以在大聯盟投球，可說是超級菜鳥，而他很有機會在今天在他大聯盟登板第5場拿下第三勝。

大谷翔平今天打二棒、指定打擊，首打席面對Skenes，結果是被「三球三振」，Skenes最快飆出163公里火球，並且以外角的速球讓大谷三振出局。

不過，大谷在第二打席就反擊，纏鬥到第6球，大谷相中161公里偏高速球，一棒轟出中外野全壘打，擊球初速高達170公里，並且216公尺遠。讓大谷歡迎Skenes來到大聯盟。

大谷翔平在這場比賽前，已經完成大聯盟26座球場開轟紀錄，今天又再度在海盜主場開轟，生涯27座球場都開轟，依舊創下日本球員開轟紀錄。大谷翔平只剩下紅人、費城人、紅雀、響尾蛇及馬林魚主場未開轟過。

大谷翔平開轟後，不少球迷都十分開心，紛紛在網路留言「大谷好強」、「修正能力很好」、「大谷跟他都是怪物」等驚嘆這兩人的對決。

▲大谷翔平本季第15轟出爐，棒打海盜「火球男」Paul Skenes，這場比賽被球迷稱為「怪物對決」。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本季第15轟出爐，棒打海盜「火球男」Paul Skenes，這場比賽被球迷稱為「怪物對決」。（圖／美聯社／達志影像）

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