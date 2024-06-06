央行新一波房市信用管制上膛？楊金龍坦言：房價仍居高不下
新青安房貸推出後，國內房市越燒越旺，推升房市更熱，因此，也傳出中央銀行日前邀請銀行及房仲業者「喝咖啡」，可能在下周6月13日第2季理監事會議祭出新一波房市選擇性信用管制措施，可能調降豪宅標準等，對此，央行總裁楊金龍今（6）日在立法院財政委員會表示，每季都會邀銀行、業者討論，這次並不是非常特殊，但他坦言，房價仍居高不下，不動產貸款集中度仍居高，將在下周理事會將會討論，到時候就知道了。
記者顏真真／台北報導
楊金龍今日赴立法院財委會就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶及對台灣經濟影響」進行專題報告。不過，由於日前央行邀請銀行、房仲業者「喝咖啡」，國民黨立委林德福質詢國內房市因新青安點火越燒越旺，央行是否推新一波房市選擇性信用管制措施？楊金龍則表示，央行自實施選擇性信用管制以來，都會例行邀請銀行、專家學者及房仲業針對房市進行討論，這次並不是非常特殊的情況，每季都會舉行這樣的會議討論。
林德福進一步追問是否調降高價住宅門檻？楊金龍表示，每次都會討論這些問題，央行下周6月13日將召開第2季理監事會，如果從數據來看，確實房價居高不下，而且不動產貸款售中比例還是有一點居高，每次開會都會討論，至於目前有想法嗎？楊金龍說，這必須聽理事意見才做決定。
國民黨立委賴士葆質詢央行會不會擔心房市過熱？楊金龍表示，「我們會密切注意」，會不會再祭出新管制措施？6月13日央行理監事會討論後就會公布，到時候就知道了。
民進黨立委郭國文則質疑央行房市信用管制是否失效，房價仍就價量齊揚，央行打炒房有沒有挫折感？楊金龍則說，事實上是有效的，是不是沒這樣做會更嚴重？他表示，這樣說也可以。