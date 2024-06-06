2天徵到人！晴空匯受災戶「時薪600」搬家工 需戴N95口罩爬20樓
新竹市「晴空匯」上個月26日晚間10時許發生火警，因大樓D棟斷電，加上內部被燒得漆黑，復原之路相當漫長。近日PTT上流傳一則徵才資訊，有網友以「新竹/爬20F樓梯搬東西」為題發文，徵求「隨到隨搬」的工人，開出每天工作8小時，時薪600元，工作滿4小時休息30分鐘，會供餐，如遇國定假日或延長工時，會依法加薪，工作後可現領，且主打免面試、免受訓，期望可以找到體力好的壯丁。看似簡單的工作，卻還有額外條件，因為戴奧辛加上停電問題，必須走樓梯爬到20樓，且搬運過程需要穿雨鞋及戴N95口罩。
家庭消費中心/綜合報導
不少網友紛紛在底下留言，「都買的起晴空匯了，這個少數要四倍價吧」、「戴奧辛+20樓，這是用生命做事的」，也有網友表示「工地搞不好比較賺」。由於火災因地下一樓管道間的電纜線燃燒所引發，火勢於當晚11時30分撲滅，但產生大量濃煙且電纜燒毀，整棟大樓處於停電狀態，許多居民無法返家，管委會表示，已成立5個特別小組分工重建，負責災後重建的各項工作，清潔小組將專注於災後的清潔任務，包括處理汙水和廢棄物。
管委會同時配合政府調查，並與建商及協同廠商接洽，盡快恢復電力和其他設備，希望讓百餘名受災住戶能夠早日返回家園，有人也考慮是否搬家。
不過徵才廣告僅貼出短短2天，原PO就更新貼文已經順利徵到人。有網友看到後也敲碗「求應徵的人後續分享」。