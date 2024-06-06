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銀行湧現「搶金潮」！越南金價大跌引民眾搶購　手捧鈔票也買不到

▲越南金價出現三個月以來最低價，引起民眾瘋搶。（圖／翻攝自越南快訊）
▲越南金價出現三個月以來最低價，引起民眾瘋搶。（圖／翻攝自越南快訊）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南金價出現三個月以來最低價，比五月時最高峰價格還低許多，本週一（3日）開始引起民眾瘋搶，4日一大早便可見河內市的銀行外站滿大量排隊人潮，許多人雖然拿到號碼牌，但因為購買金條的人非常多，許多人最終仍空手而歸。

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《越南快訊》報導，越南金價近幾個月以來都比國際金價還高，原因是缺乏正規金條販售渠道，以及民眾普遍會在經濟不景氣時囤積金條，導致黑市的金條價格高漲。為了穩定金價，越南政府在本月3日祭出新規範，不但開放讓銀行販售金條，價格也比市場價格低約1.2%，引發民眾搶購。

一位受訪民眾Nam指出自己一大早7點就前往河內一家銀行排隊，但銀行才開業幾分鐘後便宣佈無法接待更多客人，「銀行當天只接待了逾40名客人，並告知其他排隊的人明日再來。」另一名居住在河內的民眾Hoa說她已連續兩天的早晨去銀行，但連大門都進不去。「前幾天有來排隊的人也沒有優先權，都要重新排隊，不知道什麼時候能買到。」

本月3日開始，越南四家國營銀行Agribank、BIDV、VietinBank和Vietcombank以每兩7,898萬越南盾（約新台幣10萬元）的價格從越南國家銀行 (SBV) 購買黃金，再轉售給一般民眾。其中一家國營銀行的副執行長指出，買家數量遠遠超出銀行預期，由於購買金條需要填很多表格，以防範有人蓄意洗錢，因此每筆交易都需要一段時間，因此每日能服務的客人有限。

越南金價本來便高於國際價格，過去幾個月一直處於每兩9240萬越南盾（約新台幣12萬元），但在本週一受到國際金價影響，跌至每兩7,898萬越南盾（約新台幣10萬元），引發民眾搶購。由於銀行排隊人潮實在太多，部份買家轉往國有黃金經銷商西貢珠寶公司（SJC）的銀樓購買。除了河內銀行外人滿為患，胡志明的銀行和銀樓也都湧現「搶金潮」，民眾對於逢低買進金條十分熱衷。

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