曾創2年吞30家旅館！台灣「旅宿新霸主」下一步公開　和這2家合作

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戴東杰笑說：「今天開始就可以用街口來開房間了！」即起在雀客國際酒店集團旗下品牌旅館，使用街口支付綁定街利存帳戶付款，將可額外享有2%的街口幣回饋無上限。此優惠適用於雀客國際酒店集團線上官網預訂、線下報到機台及指定旅館櫃檯支付。
至於未來布局，戴東杰表示，目前和雲豹能源（6869）合作的台北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT/OT案」，在台北市動物園旁13公頃土地，打造全台第一座數位海洋生態樂園，其中海洋生態主題酒店等目前仍在規劃中。他坦言，疫後旅館拓點已放緩腳步，要好好強化內外基礎面，提升品質。
60秒完成預定！日、韓、泰、義大利多國機場接送 全面支援中文駕駛
台灣快线VIP機場接送執行長楊翊軒也宣布，今（6）起台灣快线VIP機場接送正式上架到街口支付App，並且當場示範60秒完成機場接送預訂服務，強調服務範圍包括日本、中港澳、馬來西亞、義大利，泰國、韓國等地，台灣有2000輛，加上海外破萬輛，全面支援中文駕駛服務，也可開立台灣發票或收據，讓出國旅遊更便利。
楊翊軒透露，自從開始經營海外服務後，營業額成長超過1000%，今年1到5月，光是日本大阪一個城市，就有超過6000張訂單，每筆平均消費3700元，光是大阪營收就破2000萬，笑說：「台灣人真的很愛去日本！」他也表示未來有IPO（Initial Public Offerings，首次公開發行），「這幾年會發生」。
根據觀光署統計，今年1到2月國人出國累計267萬1225人次，台灣人最愛去的國家第一名依舊是日本，1~2月有99萬8169人次到訪日本，第二名是中國大陸39萬3685人次，第三名則是香港的20萬272，第四名是越南19萬2616人次，第五名則是韓國18萬9480人次。