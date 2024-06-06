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曾創2年吞30家旅館！台灣「旅宿新霸主」下一步公開　和這2家合作

▲雀客國際執行長戴東杰（中）今與街口支付總經理范庭甄（右）、台灣快线VIP機場接送執行長楊翊軒舉行合作簽約記者會。（圖／記者徐銘穗攝）
▲雀客國際執行長戴東杰（中）今與街口支付總經理范庭甄（右）、台灣快线VIP機場接送執行長楊翊軒舉行合作簽約記者會。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

主打智能旅館管理系統的敦謙國際，曾在疫情2年期間吞下全台30多家旅館，被譽為台灣「旅宿新霸主」。雀客國際執行長戴東杰今（6）宣布，旗下所有品牌、53家旅館全面支援街口支付，並且可以額外享有2%的街口幣回饋無上限。而透過街口支付App即起也可一站式預定機場接送、旅遊保險等。街口支付總經理范庭甄表示，疫後旅遊需求大增，跨境支付更是每月翻倍成長。

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雀客國際集團旗下有「雀客旅館」、「雀客藏居」、「雀客快捷」、「承攜行旅」等連鎖旅館品牌，目前在台灣、日本與東南亞擁有53間旅館，房間數超過4001間，是台灣最大智能連鎖飯店集團。

戴東杰笑說：「今天開始就可以用街口來開房間了！」即起在雀客國際酒店集團旗下品牌旅館，使用街口支付綁定街利存帳戶付款，將可額外享有2%的街口幣回饋無上限。此優惠適用於雀客國際酒店集團線上官網預訂、線下報到機台及指定旅館櫃檯支付。

至於未來布局，戴東杰表示，目前和雲豹能源（6869）合作的台北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT/OT案」，在台北市動物園旁13公頃土地，打造全台第一座數位海洋生態樂園，其中海洋生態主題酒店等目前仍在規劃中。他坦言，疫後旅館拓點已放緩腳步，要好好強化內外基礎面，提升品質。

▲雀客國際目前擁有53間旅館、超過4001間房間。圖為雀客藏居新北三重水漾 館。（圖／記者徐銘穗攝）
▲雀客國際目前擁有53間旅館、超過4001間房間。圖為雀客藏居新北三重水漾 館。（圖／記者徐銘穗攝）
60秒完成預定！日、韓、泰、義大利多國機場接送　全面支援中文駕駛

台灣快线VIP機場接送執行長楊翊軒也宣布，今（6）起台灣快线VIP機場接送正式上架到街口支付App，並且當場示範60秒完成機場接送預訂服務，強調服務範圍包括日本、中港澳、馬來西亞、義大利，泰國、韓國等地，台灣有2000輛，加上海外破萬輛，全面支援中文駕駛服務，也可開立台灣發票或收據，讓出國旅遊更便利。

楊翊軒透露，自從開始經營海外服務後，營業額成長超過1000%，今年1到5月，光是日本大阪一個城市，就有超過6000張訂單，每筆平均消費3700元，光是大阪營收就破2000萬，笑說：「台灣人真的很愛去日本！」他也表示未來有IPO（Initial Public Offerings，首次公開發行），「這幾年會發生」。

根據觀光署統計，今年1到2月國人出國累計267萬1225人次，台灣人最愛去的國家第一名依舊是日本，1~2月有99萬8169人次到訪日本，第二名是中國大陸39萬3685人次，第三名則是香港的20萬272，第四名是越南19萬2616人次，第五名則是韓國18萬9480人次。

▲2024年1~2月台灣人出國統計，最愛去的國家前五名。（圖／翻攝觀光署旅遊統計資料庫）
▲2024年1~2月台灣人出國統計，最愛去的國家前五名。（圖／翻攝觀光署旅遊統計資料庫）

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