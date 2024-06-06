9縣市爭奪輝達進駐！黃仁勳選哪？　數據揭痛失台積電的桃園排第4

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第三則是台北市，總聲量8.1千則，台北市長蔣萬安表示，已成立財政、資訊、產業、地政等局處的專案小組，產發局也第一時間與輝達聯繫洽談，北市科園區擁有最佳的區位條件和優勢，希望爭取輝達、超微（AMD）等科技巨擘在北市設立研發中心和進行投資。
至於六都聲量「末段班」的，分別是只創造3.3千則聲量的桃園市，聲量2千多則的台中市，以及聲量只有1千多則的新北市，令人驚訝的是，桃園市長張善政過去在競選期間，曾經自我標榜為「科技市長」，不過以這次網路聲量數據觀察，雖然張提出桃園擁有物流、土地等優勢，但在網路輿論戰中近乎「躺平」，沒有創造相應的聲量。
實際上，輝達最終決定落腳何處，對於該縣市的影響非常大，不僅有機會帶動供應鏈廠商進一步投資，也會創造大量工作機會，讓地方更繁榮，但張善政未能有效利用話題熱度爭取投資，實在不曉得還能如何擦亮「科技市長」的招牌。
桃園市在去年就已經與台積電設廠計畫失之交臂，當時桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫，爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，張善政在台積電正式說明「不考慮進駐龍科三期」後甩鍋中央，稱前市長鄭文燦宣布相關計畫時讓地方「感覺被強暴」，引發輿論炎上挨批失言。
根據網路數據調查結果，當時台積電放棄龍潭設廠時，張善政的網路好感度（P／N值）狂跌至0.41，負面聲量遠遠超過正面聲量，此次在輝達宣佈加碼投資台灣後，張善政因為拋出的誘因不如其他縣市，導致未能創造話題性，好感度雖然有0.75左右，但負面聲量依舊高於正面聲量。
回顧過去10年桃園城市發展，前8年在鄭文燦市長任內，積極推動「智慧城市」、「綠色經濟」、「智慧治水」等政策，也爭取美光科技公司合併華亞科技公司投資桃園，爭取台積電1奈米廠進駐桃園龍潭科學園區第3期等，然而，張善政上任至今尚未展現「科技人」的治理能力，錯失台積電之外，如今對於爭取輝達落腳又顯得積極度不足。
其實張善政從兩年前競選桃園市長時，就經常被批評選舉策略佛系、躺平，如今當上桃園市長，似乎依舊躺平中，令外界霧裏看花，看不懂「科技市長」如何實踐他的政策承諾。