腫到飄出姨味！GD「零修圖真面目」曝光 粉絲看傻：很像阿珠媽
南韓巨星GD（G-Dragon、權志龍）在擺脫吸毒的疑慮之後，也準備在今年下半年強勢回歸歌壇。不過，在GD再次踏上舞台之前，他已經先獲得了韓國KAIST大學「特聘教授」的新身分，吸引不少粉絲關注此事，不料GD在受聘儀式上似乎狀態不佳，整個臉看起來比過去還要圓潤許多，遭到網友調侃表示：「有大媽的感覺」、「怎麼看起來那麼像韓國大媽、阿姨啊！」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
過去總是以潮流、時尚模樣出現在各大版面的GD，最近在出席韓國KAIST大學的受聘典禮時，因為體態的緣故掀起不小討論，GD在受聘典禮上盛裝打扮，展現出他對這個新身分的重視，不過卻因為他的臉跟過去相比明顯腫了許多，臉頰也圓潤不少，下巴的完美弧線看起來也不再那麼清晰，有些角度看起來還疑似有出現雙下巴的感覺。
不少粉絲看到GD整個人變得更加福態圓潤，都驚呼簡直是判若兩人，甚至還有許多網友紛紛留言表示：「以前是帥氣又可愛，現在是只能走可愛路線了」、「天啊！還我全盛時期的GD」、「好啦...感覺得出來是年紀到了，可能是中年發福了」、「我的龍怎麼有大媽的味道」、「這髮型不知道是發生什麼事，讓他看起來很像阿珠媽」、「回不去了」、「還是挺可愛的，我蠻喜歡他這樣」、「依然魅力無限啊！權志龍哪有什麼胖不胖的問題。」