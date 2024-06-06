57歲林美秀爆罹患血友病！住院1週暴瘦7公斤 強忍心酸：當坐月子
57歲的林美秀近日推出首張個人專輯《Lady Pum Pum》，她坦言這是今（6）日生日的她收到最好的禮物，也宛如喜獲麟兒般喜悅；但為此瘦身減肥7公斤的她竟因為太操勞，最後竟搞到變成「血友病」發作而住院1週，身體已痊癒的她也忍著心酸，堅強表示：「算是當成產後坐月子休息，當少奶奶，蠻好的！」
記者施以慧／綜合報導
林美秀表示自己當初為了發片想要上鏡頭及穿衣服好看，而動起減肥念頭，「當時默默去打了『瘦瘦針』，常常1天就只吃1口飯或1碗湯，結果1個月瘦了7公斤！沒想到因為沒有營養，我的血紅素降到2，平常人正常值是12以上，我越來越不舒服，雖然頭暈或是感覺快死掉，但還是撐著。」
林美秀也坦言：「瘦下來後自己還嚇一跳，以為我生病了。」沒想到這一瘦卻真的瘦出病，忍著身體不舒服的她在拍完〈烏貓〉MV後，還因為雙腳腫脹久久不能消下來，結果緊急辦理住院，醫生檢查結果竟是俗稱的「後天血友病」。
林美秀也解釋，「以前我的腳就常因為跳舞或運動而腳容易瘀血，進醫院後檢查才發現肌肉放鬆跟血液有很大關係，加上發片壓力太大，身心靈太緊繃，才發現身體出狀況！」目前身體已經恢復正常的林美秀提醒自己要隨時注意身體狀況，她笑說：「目前有胖回來一點，變75公斤，維持這樣就好了！身體健康最重要！」