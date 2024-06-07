黃仁勳1句「研發中心靠近台北附近」　專家笑：多少建案暫時封盤

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對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌忍不住在臉書「何世昌的房產知識Buffet+」粉專發文表示，「黃仁勳：NVIDIA研發中心可能靠近台北附近。他一句話會讓多少建案暫時封盤啊？」笑說現在猜研發中心地點比猜樂透號碼還熱門。
黃仁勳「研發中心可能靠近台北附近」引發討論，不少網友以美國觀點分析，認為「以美國的地域性來講，高雄也靠台北很近啊」、「有了高鐵，北到南不是變成一日生活圈了，也算是『附近』」。有人認為關鍵字「視野良好」，很明顯是林口。
何世昌日前對《NOWnews今日新聞》表示，輝達與鴻海的「AI算力中心」進駐高雄軟體園區，從目前市場面觀察來看此題材發揮的效益不明顯，買家買單意願不高，分析主要有兩關鍵，一是AI超級電腦中心不同台積電生產線，投資金額與效益都有限；二則是「高雄人被鴻海騙過一次，對鴻海不太信任」，說好要砸大錢投資卻沒來。
至於各縣市首長還有機會爭取的研發中心，「可能靠近台北附近」是否代表以有ASML（艾司摩爾）進駐的林口，有機會獲得黃爸爸青睞？何世昌直言，這真的很難斷定輝達研發中心一定會設在哪裡，但「林口地價不便宜」，就要看新北市長侯友宜願意給出怎麼樣的條件了。