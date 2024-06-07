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黃仁勳1句「研發中心靠近台北附近」　專家笑：多少建案暫時封盤

▲大批民眾包圍輝達宴請員工的欣葉臺菜餐廳，搶拍黃仁勳並向他索討簽名，黃仁勳來者不拒，相當親民。（圖／記者陳明中攝，2024.06.06）
▲大批民眾包圍輝達宴請員工的欣葉臺菜餐廳，搶拍黃仁勳並向他索討簽名，黃仁勳來者不拒，相當親民。（圖／記者陳明中攝，2024.06.06）

記者徐銘穗/綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，不只大批民眾包圍輝達宴請員工的欣葉臺菜餐廳搶拍、討簽名，六都加新竹縣市、苗栗和最新的澎湖，10縣市首長都強力爭取輝達在自家設廠，開獎前，人人有希望。不過，黃仁勳日前1句「研發中心靠近台北附近」，讓房產專家一聽就笑了，直呼「會讓多少建案暫時封盤啊？」

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黃仁勳5日晚間被媒體問及輝達未來在台灣設立的據點規劃，他回答說：「輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近。」不過，黃仁勳也坦言，地點還沒決定，但是「傾向價格不錯且視野良好的土地。」

對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌忍不住在臉書「何世昌的房產知識Buffet+」粉專發文表示，「黃仁勳：NVIDIA研發中心可能靠近台北附近。他一句話會讓多少建案暫時封盤啊？」笑說現在猜研發中心地點比猜樂透號碼還熱門。

黃仁勳「研發中心可能靠近台北附近」引發討論，不少網友以美國觀點分析，認為「以美國的地域性來講，高雄也靠台北很近啊」、「有了高鐵，北到南不是變成一日生活圈了，也算是『附近』」。有人認為關鍵字「視野良好」，很明顯是林口。

▲艾司摩爾科技廠房(ASML)透視圖。(圖／新北城鄉局提供)
▲ASML（艾司摩爾）2022年宣布挹注300億在林口工一設廠，最快於2026年啟用營運。圖為ASML科技廠房透視圖。(圖／新北城鄉局提供)
何世昌日前對《NOWnews今日新聞》表示，輝達與鴻海的「AI算力中心」進駐高雄軟體園區，從目前市場面觀察來看此題材發揮的效益不明顯，買家買單意願不高，分析主要有兩關鍵，一是AI超級電腦中心不同台積電生產線，投資金額與效益都有限；二則是「高雄人被鴻海騙過一次，對鴻海不太信任」，說好要砸大錢投資卻沒來。

至於各縣市首長還有機會爭取的研發中心，「可能靠近台北附近」是否代表以有ASML（艾司摩爾）進駐的林口，有機會獲得黃爸爸青睞？何世昌直言，這真的很難斷定輝達研發中心一定會設在哪裡，但「林口地價不便宜」，就要看新北市長侯友宜願意給出怎麼樣的條件了。
 

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