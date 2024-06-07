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國中會考今查成績！台北最熱「學區宅」　房價1坪少大安區逾36萬

▲台北市額滿完全中學的周邊房市價量表現，師大附中國中部周邊住宅單價達109.6萬元成為北市最貴的學區宅。（圖／永慶房屋提供）
▲台北市額滿完全中學的周邊房市價量表現，師大附中國中部周邊住宅單價達109.6萬元成為北市最貴的學區宅。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

113年國中會考今（7）開放成績查詢，12年國教時代，完全中學已成為許多家長考量孩子升學的熱門選項，也帶動周遭國中「學區宅」的交易熱絡。房仲業者調查今年台北市額滿完全中學的周邊房市價量表現，成淵高中附中以669件交易量獲得交易量冠軍，幾乎1天成交2戶，房價每坪比最貴的師大附中國中部少36.3萬元。

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百萬「學區宅」在這　年交易量253件！熱度排第3

近一年來，國立師大附中附設國中周邊平均單價達109.6萬元，成為唯一站上百萬的學區宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，該校就坐落於大安區精華地段，周邊各項生活機能完善，不僅鄰近大安捷運站，附近也擁有大安森林公園等綠地設施，加上明星學區加持，讓師大附中國中部周邊房價獲支撐。近一年交易量也高達253件，顯見大安區黃金門牌魅力依舊。

「5字頭」學區宅還有這兩區　政大附中國中部房價最親民

而同樣是額滿完全中學，這兩校還有「5字頭」房價，幾乎僅師大附中國中部周邊房價的一半！陽明高中國中部、政大附中國中部周邊近一年平均單價為56.7萬元、53.5萬元，是此次統計中最親民的價格。

陳金萍表示，兩校所處的士林區、文山區屬於台北市蛋白區，房價相對親民，陽明高中國中部鄰近捷運士林站商圈，生活機能一應俱全，周邊還有科教館、天文館等教育設施，距離士林國小也不遠，區域文教氛圍濃；政大附中國中部因位於台北市邊緣地帶、捷運路網尚未延伸至此處，讓這裡的房價仍相當實惠，加上被住宅區環繞，環境較為清幽，適合喜愛靜謐環境的購屋族群。

▲台北市額滿完全中學近一年周邊房市價量表現。（圖／永慶房屋提供）
▲台北市額滿完全中學近一年周邊房市價量表現。（圖／永慶房屋提供）
成淵高中周邊房市熱絡　每天成交近2戶

成淵高中附中近一年交易量669件最熱絡，平均單價73.3萬元。陳金萍指出，該校設於大同區承德路上，剛好位在大同區與中山區的交界處，緊鄰捷運民權西路站雙捷運優勢，加上周邊商圈發展成熟，距離晴光市場、雙連市場都不遠，還有家樂福、全聯等超市方便民眾採買，金融機構、百貨商場及各式餐飲店家林立，商業活動相當熱絡，購屋需求穩定，推升成淵高中附中周邊房市交易量，相當於每天能成交1至2戶。

陳金萍表示，完全中學有機會從國中直升高中，減少學生適應高中的時間，也因離家近，讓不少家長選擇讓孩子進入完中就讀，也讓這類「學區宅」購屋需求增加。

不過，搶進「學區宅」的眉眉角角很多，不僅要注意購買區域是否被劃分至學區內，也因為額滿學校十分熱門，必須提早幾年就設籍該區，因此建議有意購買「學區宅」的民眾，建議做好充足的資料調查，並及早規劃，才能如願幫助孩子進入心儀學校。

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