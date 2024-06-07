台灣人最愛泡麵不是「來一客、滿漢大餐」！銷量認了：這碗是冠軍

「黃仁勳美食地圖」官方版來了！台北23餐廳、小吃集合　載點公開

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳近日來台多日，連續踩點多家台北美食，台北市觀傳局為此整理出黃仁勳捷運美食地圖，按圖索驥完整23家美食一圖就能掌握。（圖／台北市觀傳局提供）
▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳近日來台多日，連續踩點多家台北美食，台北市觀傳局為此整理出黃仁勳捷運美食地圖，按圖索驥完整23家美食一圖就能掌握。（圖／台北市觀傳局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳近日來臺多日，連續踩點多家臺北美食，從經典名店「犂園湯包館」、「富霸王豬腳」、「老撈麻辣火鍋」，到夜市美味「圓環邊蚵仔煎」、「豆花莊」、「詹記水果」，還有超難訂位的私廚料理「春韭」、「鄒記食舖」、「喜相逢」等，掀起臺北美食熱潮，還被網友戲稱他是「科技界的胡天蘭」。臺北市政府觀光傳播局指出，台北市是美食之都，也有多處知名景點及全年特色活動，並且整理出了「黃仁勳美食捷運地圖」，讓民眾知道如何搭捷運輕鬆抵達，一張圖完整掌握。

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此次台北市觀傳局整理出的「黃仁勳美食捷運地圖」，完整掌握了13站共23家黃仁勳去過的店家，搭捷運就能到，因為時程關係，另還有私廚餐廳「喜相逢麵館」未列入，想造訪喜相逢則是需到捷運東湖站，另有昨（6）日晚餐的欣葉台菜創始店，則靠近捷運中山國小站。想下載官方版黃仁勳美食地圖，可上臉書「Humans of Taipei 我是台北人」粉專，下載連結請點此

▲林百里也帶黃仁勳造訪過被稱說「總是關著鐵門」的私廚餐廳「喜相逢麵館」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲林百里也帶黃仁勳造訪過被稱說「總是關著鐵門」的私廚餐廳「喜相逢麵館」，位在捷運東湖站附近。（圖／記者葉盛耀攝）
觀傳局提到，除了黃仁勳光顧的美食店家，臺北巷弄中還隱藏許多美味。像是西門町的「天天利美食坊」、臺北車站周邊老店「鄭記豬腳肉飯」，以及士林捷運站附近的「牛有廖Beefull」等，每一口都是地道的臺灣味；而萬華的韓國美食「圓夢炸雞」、赤峰街著名打卡景點「R9 Café」等，更是「好吃又好拍」，絕對值得加入口袋名單。

▲西門町的「天天利美食坊」也是觀光客訪台時的必吃小吃餐廳。（圖／北市觀傳局提供，取自IG＠kumakumaponponairi授權）
▲西門町的「天天利美食坊」也是觀光客訪台時的必吃小吃餐廳。（圖／北市觀傳局提供，取自IG＠kumakumaponponairi授權）
觀傳局進一步介紹，跟隨黃仁勳的腳步來到臺北大巨蛋，周邊就是美食購物一級戰區，不論是觀賞比賽前後的悠閒時光，或是下班週末的放鬆休憩，可以安排順遊松山文創園區、東區及信義商圈，5月30日新開幕的大巨蛋商場「遠東 Garden City」更是探索美食的新去處，引進14家主題餐廳，種類眾多，其中更有24小時營業及寵物友善餐廳等。

觀傳局補充，今年北市府推出全新活動「2024台北水舞嘉年華」，在錫口碼頭彩虹橋盛大展演中，現更加碼舉辦每週六、日「星光週末夜」活動，邀請民眾在6月30日前搭乘捷運前往賞水舞、看表演，再到附近相當著名的饒河街夜市尋找黃仁勳都愛的夜市美味。此外，全臺最具代表性夏季活動「2024大稻埕夏日節」，也將於7月17日到8月10日在大稻埕碼頭登場。

▲「2024台北水舞嘉年華」除了有水舞美景，週末將加碼有表演，看完還可到黃仁勳也愛去的饒河夜市吃美食。（圖／北市觀傳局提供）
▲「2024台北水舞嘉年華」除了有水舞美景，週末將加碼有表演，看完還可到黃仁勳也愛去的饒河夜市吃美食。（圖／北市觀傳局提供）
來台已多日的黃仁勳，去過的每家餐廳都成為排隊名店，儼然成為台北美食代言人，也有網友戲稱他是「科技界胡天蘭」，因胡天蘭為台灣知名美食家。事實上，上個月29日晚間，黃仁勳還真的於鄒記食舖巧遇過胡天蘭。

▲鄒記食舖小館子內僅有兩桌，採預約制且熟客制，而黃仁勳與胡天蘭當晚在各別的兩桌各自吃飯。（圖／翻攝Google評論）
▲鄒記食舖小館子內僅有兩桌，採預約制且熟客制，而黃仁勳與胡天蘭當晚在各別的兩桌各自吃飯。（圖／翻攝Google評論）
號稱「三大最難預約」的私廚「鄒記食舖」，是黃仁勳繼今年1月後，又再度由林百里作東而造訪。《NOWnews今日新聞》也獨家披露，當晚黃仁勳與多位董座用餐，隔壁桌正巧坐著有「美食界滅絕師太」稱號的美食家胡天蘭。一開始兩桌人馬各自用餐並無交流，中途時黃仁勳竟到胡天蘭該桌打招呼，並表示對於桌上的「帶人參味」高粱酒很有興趣，兩桌才「破冰」聊起天來，胡天蘭這桌友人還把未開的該款高粱酒致贈黃仁勳。

胡天蘭也提到對於黃仁勳的第一印象為「黃先生身上的陽光特質，會讓周邊的人感覺自在舒服。」還大力讚賞他說：「事業有成，卻沒有架子，真難得。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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