「黃仁勳美食地圖」官方版來了！台北23餐廳、小吃集合　載點公開

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觀傳局提到，除了黃仁勳光顧的美食店家，臺北巷弄中還隱藏許多美味。像是西門町的「天天利美食坊」、臺北車站周邊老店「鄭記豬腳肉飯」，以及士林捷運站附近的「牛有廖Beefull」等，每一口都是地道的臺灣味；而萬華的韓國美食「圓夢炸雞」、赤峰街著名打卡景點「R9 Café」等，更是「好吃又好拍」，絕對值得加入口袋名單。
觀傳局進一步介紹，跟隨黃仁勳的腳步來到臺北大巨蛋，周邊就是美食購物一級戰區，不論是觀賞比賽前後的悠閒時光，或是下班週末的放鬆休憩，可以安排順遊松山文創園區、東區及信義商圈，5月30日新開幕的大巨蛋商場「遠東 Garden City」更是探索美食的新去處，引進14家主題餐廳，種類眾多，其中更有24小時營業及寵物友善餐廳等。
觀傳局補充，今年北市府推出全新活動「2024台北水舞嘉年華」，在錫口碼頭彩虹橋盛大展演中，現更加碼舉辦每週六、日「星光週末夜」活動，邀請民眾在6月30日前搭乘捷運前往賞水舞、看表演，再到附近相當著名的饒河街夜市尋找黃仁勳都愛的夜市美味。此外，全臺最具代表性夏季活動「2024大稻埕夏日節」，也將於7月17日到8月10日在大稻埕碼頭登場。
來台已多日的黃仁勳，去過的每家餐廳都成為排隊名店，儼然成為台北美食代言人，也有網友戲稱他是「科技界胡天蘭」，因胡天蘭為台灣知名美食家。事實上，上個月29日晚間，黃仁勳還真的於鄒記食舖巧遇過胡天蘭。
號稱「三大最難預約」的私廚「鄒記食舖」，是黃仁勳繼今年1月後，又再度由林百里作東而造訪。《NOWnews今日新聞》也獨家披露，當晚黃仁勳與多位董座用餐，隔壁桌正巧坐著有「美食界滅絕師太」稱號的美食家胡天蘭。一開始兩桌人馬各自用餐並無交流，中途時黃仁勳竟到胡天蘭該桌打招呼，並表示對於桌上的「帶人參味」高粱酒很有興趣，兩桌才「破冰」聊起天來，胡天蘭這桌友人還把未開的該款高粱酒致贈黃仁勳。
胡天蘭也提到對於黃仁勳的第一印象為「黃先生身上的陽光特質，會讓周邊的人感覺自在舒服。」還大力讚賞他說：「事業有成，卻沒有架子，真難得。」
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