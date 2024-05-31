獨／黃仁勳科技天團再訪鄒記食舖　見鄰桌美食家「這一味」眼睛亮

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餐廳採預約制，且必須是熟客制，也就是熟人才能訂得到位子，黃仁勳今年1月回台時，也是林百里帶他來這裡用餐，29日又和多位AI大咖在此聚餐。記者根據電視媒體拍攝黃仁勳等人於鄒記食舖用餐時的畫面，看到了激似胡天蘭的背影，因多年來胡天蘭留平頭短髮是其獨有造型，因此記者致電胡天蘭本人，她也證實了，當晚的確她人也在鄒記食舖。
而美食家胡天蘭其實也多次造訪過鄒記食舖，她提到，當晚負責訂位的陳小姐是鄒記食舖的常客，與老闆周小琴熟識，甚至也光顧鄒記食舖不下20次，也有提早告知胡天蘭該場次將會巧遇黃仁勳、林百里，但胡天蘭提及，她自己近年少看電視，平常也沒在注意科技業消息，對於黃仁勳認識度不深，只覺得就是去吃頓飯，沒有多想，反正是分別兩桌各自吃飯。而且也因為胡天蘭她們這桌人數較少些，因此把大桌子轉留給林百里、黃仁勳一行人。
根據胡天蘭口述，一開始兩桌人馬各自用餐並無交流，中途時黃仁勳竟走到她們這桌來打招呼，並表示對於桌上的「帶人參味」高粱酒很有興趣，於是兩桌才「破冰」稍微聊起天來，胡天蘭這桌的陳小姐還把一瓶未開的該款高粱酒致贈黃仁勳，也同時介紹胡天蘭的身份為台灣的美食家。
至於對於黃仁勳的第一印象，胡天蘭說到，因為曾住在加拿大多年，所以對於黃仁勳的洋派行事很有同感，胡天蘭並說：「黃先生身上的陽光特質，會讓周邊的人感覺自在舒服。」還大力讚賞說「事業有成，卻沒有架子，真難得。」
胡天蘭為台灣知名美食評論家，因為評論起美食辣嘴毒舌、絲毫不留情，因此有「美食界滅絕師太」稱號，多年撰寫美食報導於各大報刊雜誌中，也多次出席《康熙來了》及《來吧！營業中》、《嗨！營業中》等節目，並且是許多美食評鑑比賽的評審，曾出版《胡天蘭的辣嘴毒舌》、《天蘭尋味：胡天蘭的美味點評101》等著作。
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