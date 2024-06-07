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端午節別只戰南北！一圖看懂6款粽子特色　這款超大又爆料要6人吃

▲端午節吃粽子是台灣人必定的習俗，每年總有南北粽之爭，事實上在台灣，除了北部粽、南部粽，還可以吃到許多不同種類的粽子，《NOWnews今日新聞》整理6大款粽子，一圖掌握其特色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲端午節吃粽子是台灣人必定的習俗，每年總有南北粽之爭，事實上在台灣，除了北部粽、南部粽，還可以吃到許多不同種類的粽子，《NOWnews今日新聞》整理6大款粽子，一圖掌握其特色。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

端午節吃粽子是台灣人必定的習俗，每年總有南北粽之爭，討論是以炊蒸作法的北部粽、還是水煮作法的南部粽何者比較好吃。事實上在台灣，還可以吃到許多不同種類的粽子，如客家粽、鹼粽、湖州粽，還有必須多人共食的裹蒸粽等，一文掌握來看看這些粽子的特色。

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簡單用4個字「南煮北蒸」，就可說明南部粽與北部粽的特色，用水煮的屬於南部粽，隔水蒸的就是北部粽；而客家口味，則通常會是粿粽；另有一種長條形的，綁的時候捆得緊，就是湖州粽；至於廣東式，常見裹蒸粽，通常個頭相當大、料相當多；另有一款甜味的，則是冰冰著吃最好吃的鹼粽。

▲端午節你吃什麼粽？粽子種類一圖看懂。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲端午節你吃什麼粽？粽子種類一圖看懂。（圖／NOWnews社群中心製表）
📍南部粽：
通常整顆放入水裡以水煮熟的，就被歸類為南部粽，且煮的時候，裡頭是包生米或是略炒過的生米，煮熟後口感較黏且軟糯。

▲南部粽採水煮，通常口感較黏糯。（圖／台糖長榮酒店提供）
▲南部粽採水煮，通常口感較黏糯。（圖／台糖長榮酒店提供）
📍北部粽：
至於以隔水炊蒸方式蒸熟的，就屬北部粽，通常米會炒到半熟才包入粽葉裡，蒸熟後吃起來米粒分明且Q。不少人覺得口感近似油飯，因此也有網友戲稱北部粽是「3D油飯」。

▲北部粽通常是使用炊蒸方式蒸熟，口感較顆粒分明。（圖／大倉久和飯店提供）
▲北部粽通常是使用炊蒸方式蒸熟，口感較顆粒分明。（圖／大倉久和飯店提供）
📍鹼粽：
也會被稱為「冰粽」，使用圓糯米浸泡於鹼水，再以葉子包好後經水煮熟，通常因為主的時間長，讓粽子外型飯的顆粒感不明顯，因此看起來像是帶點透明感。吃時可加糖與蜂蜜，而也有另外包入豆沙等內餡的做法。

▲鹼粽是加入鹼水等做成，通常是甜的吃法，可加糖或蜂蜜。（圖／翻攝PChome官網）
▲鹼粽是加入鹼水等做成，通常是甜的吃法，可加糖或蜂蜜。（圖／翻攝PChome官網）
📍客家粿粽：
使用糯米與蓬萊米加水製成米糰所製成，通常內餡會有炒香的蝦米、蘿蔔乾、香菇、肉等客家美食中常見的食材。另外還有一種客家米粽，用料與粿粽差不多，但選用的是完整的糯米，蒸熟後米飯口感與北部粽將近。

▲客家粿粽是以糯米粉加水揉捏成外皮。（圖／台南晶英酒店提供）
▲客家粿粽是以糯米粉加水揉捏成外皮。（圖／台南晶英酒店提供）
📍湖州粽：
外型特色是有長條型狀，分有鹹與甜兩種口味，同樣採水煮且經常會再加一塊豬油於裡頭，更香且滑。老式鹹口味湖州粽的做法就是只包入一塊醬油滷過的五花肉，整體滋味樸實，近年才又有略加入蝦米、蛋黃等作法。至於甜口味，最常見的是加入紅豆豆沙內餡。

▲湖州粽最簡單的分辨方法，就是通常會包成長條形。（圖／記者葉盛耀攝）
▲湖州粽最簡單的分辨方法，就是通常會包成長條形。（圖／記者葉盛耀攝）
📍裹蒸粽：
發源自廣東，也被稱為粵式裹蒸粽。特色就是大，且餡料繁多，有時會加到10種以上，且近年業者愈做愈奢華，干貝、鮑魚等高檔食材入餡之外，近年也有放入龍蝦。外型呈現四角方形、上頭有圓型隆起。通常需3~4人共享，甚至也有大到6人一起吃才吃得完。

▲裹蒸粽個頭相當大，用料愈來愈高檔。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲裹蒸粽個頭相當大，用料愈來愈高檔。（圖／台北文華東方酒店提供）
📍（同場加映）創意粽-八寶福袋粽
每顆重量高達1公斤，在粽葉與食材中間還有一層豬肚。發明此粽的台北萬豪酒店提到，此粽子概念是源自雲南彝族「五月端午吃豬肚」的習俗，再結合港式裹蒸粽做法。將糯米飯加入爆香廣東肝腸、臘腸、花菇、紅蔥酥等，還有南非活鮑魚、瑤柱、火腿、花菇、栗子、鹹蛋黃一同填入豬肚中，油炸後外層再包覆清香竹葉及荷葉，並以極致上湯蒸煮而成，堪稱費工耗時且極度奢華。

▲「八寶福袋粽」用料相當多，一顆重量高達1公斤。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲「八寶福袋粽」用料相當多，一顆重量高達1公斤。（圖／台北萬豪酒店提供）

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