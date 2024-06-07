端午節別只戰南北！一圖看懂6款粽子特色　這款超大又爆料要6人吃

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍南部粽：
通常整顆放入水裡以水煮熟的，就被歸類為南部粽，且煮的時候，裡頭是包生米或是略炒過的生米，煮熟後口感較黏且軟糯。
📍北部粽：
至於以隔水炊蒸方式蒸熟的，就屬北部粽，通常米會炒到半熟才包入粽葉裡，蒸熟後吃起來米粒分明且Q。不少人覺得口感近似油飯，因此也有網友戲稱北部粽是「3D油飯」。
📍鹼粽：
也會被稱為「冰粽」，使用圓糯米浸泡於鹼水，再以葉子包好後經水煮熟，通常因為主的時間長，讓粽子外型飯的顆粒感不明顯，因此看起來像是帶點透明感。吃時可加糖與蜂蜜，而也有另外包入豆沙等內餡的做法。
📍客家粿粽：
使用糯米與蓬萊米加水製成米糰所製成，通常內餡會有炒香的蝦米、蘿蔔乾、香菇、肉等客家美食中常見的食材。另外還有一種客家米粽，用料與粿粽差不多，但選用的是完整的糯米，蒸熟後米飯口感與北部粽將近。
📍湖州粽：
外型特色是有長條型狀，分有鹹與甜兩種口味，同樣採水煮且經常會再加一塊豬油於裡頭，更香且滑。老式鹹口味湖州粽的做法就是只包入一塊醬油滷過的五花肉，整體滋味樸實，近年才又有略加入蝦米、蛋黃等作法。至於甜口味，最常見的是加入紅豆豆沙內餡。
📍裹蒸粽：
發源自廣東，也被稱為粵式裹蒸粽。特色就是大，且餡料繁多，有時會加到10種以上，且近年業者愈做愈奢華，干貝、鮑魚等高檔食材入餡之外，近年也有放入龍蝦。外型呈現四角方形、上頭有圓型隆起。通常需3~4人共享，甚至也有大到6人一起吃才吃得完。
📍（同場加映）創意粽-八寶福袋粽
每顆重量高達1公斤，在粽葉與食材中間還有一層豬肚。發明此粽的台北萬豪酒店提到，此粽子概念是源自雲南彝族「五月端午吃豬肚」的習俗，再結合港式裹蒸粽做法。將糯米飯加入爆香廣東肝腸、臘腸、花菇、紅蔥酥等，還有南非活鮑魚、瑤柱、火腿、花菇、栗子、鹹蛋黃一同填入豬肚中，油炸後外層再包覆清香竹葉及荷葉，並以極致上湯蒸煮而成，堪稱費工耗時且極度奢華。