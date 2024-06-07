Porzingis傷癒復出攻20分成贏球功臣！不在意替補：我擁抱這角色

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或許是總教練Joe Mazzulla考量到狀態關係，Kristaps Porzingis今天從板凳出發，全場上場21分鐘，出手13投8中，三分球則是4投2中，得到20分6籃板3阻攻，是此戰塞爾提克全隊得分第2高的球員，僅次於前鋒Jaylen Brown。
而事實上，Kristaps Porzingis此戰替補出戰，這僅僅是他生涯至今第2次以替補身分出場。賽後接受記者訪問時，Porzingis則表示：「我不在乎自己是否替補出賽，我知道Joe（Mazzulla）也清楚我不在乎這些，我非常信任他，他也信任我。我接受了這個角色，並且擁抱了它，然後走上球場，打出了一場精彩的表現。」
「從我來到球隊的第一天起，那時我就說過，我會盡一切努力幫助球隊贏球，這種情況對我來說完全沒問題。」Porzingis如此說到。
獨行俠主帥Kidd賽後受訪 認為要讓Porzingis打得不舒服
而獨行俠總教練Jason Kidd賽後也表示，必須要想辦法讓Kristaps Porzingis打得不舒服才行，「Porzingis今天打得真的很好，他命中了很多投籃，然後在防守端方面也送出了阻攻。我們之後必須得想想辦法，得讓他在場上打得更難受一些。」