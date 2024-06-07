快訊／林維恩與運動家簽下4357萬合約！總值超過郭泓志排史上第六

Porzingis傷癒復出攻20分成贏球功臣！不在意替補：我擁抱這角色

▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis總算趕在總冠軍賽歸隊，而他傷癒復出首戰就有好表現，全場攻下20分6籃板3阻攻，是球隊贏球一大功臣。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis總算趕在總冠軍賽歸隊，而他傷癒復出首戰就有好表現，全場攻下20分6籃板3阻攻，是球隊贏球一大功臣。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽首戰G1今（7）日正式開打，由波士頓塞爾提克在主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰綠衫軍總算迎來主戰前鋒Kristaps Porzingis的傷癒歸隊，而他復出首戰表現也相當亮眼，全場攻下20分，幫助塞爾提克在主場以107：89痛宰獨行俠，是球隊贏球一大功臣。Porzingis也在賽後接受訪問，談到自己對於替補出賽有什麼想法，他則表示自己並不在意這些，並說：「我接受這個角色，並且擁抱了它。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Porzingis替補上場21分鐘　攻下全隊次高20分

或許是總教練Joe Mazzulla考量到狀態關係，Kristaps Porzingis今天從板凳出發，全場上場21分鐘，出手13投8中，三分球則是4投2中，得到20分6籃板3阻攻，是此戰塞爾提克全隊得分第2高的球員，僅次於前鋒Jaylen Brown。

而事實上，Kristaps Porzingis此戰替補出戰，這僅僅是他生涯至今第2次以替補身分出場。賽後接受記者訪問時，Porzingis則表示：「我不在乎自己是否替補出賽，我知道Joe（Mazzulla）也清楚我不在乎這些，我非常信任他，他也信任我。我接受了這個角色，並且擁抱了它，然後走上球場，打出了一場精彩的表現。」

「從我來到球隊的第一天起，那時我就說過，我會盡一切努力幫助球隊贏球，這種情況對我來說完全沒問題。」Porzingis如此說到。

獨行俠主帥Kidd賽後受訪　認為要讓Porzingis打得不舒服

而獨行俠總教練Jason Kidd賽後也表示，必須要想辦法讓Kristaps Porzingis打得不舒服才行，「Porzingis今天打得真的很好，他命中了很多投籃，然後在防守端方面也送出了阻攻。我們之後必須得想想辦法，得讓他在場上打得更難受一些。


塞爾提克穩了？主場搶下G1高達近80%機率奪冠　獨行俠還有機會嗎

NBA總冠軍戰G1特寫／Porzingis爆發！塞爾提克用最奢侈方式使用他

NBA總冠軍賽／塞爾提克107：89宰獨行俠！Porzingis復出攻20分

NBA總冠軍戰G1快評／讓Doncic全場僅1助攻　塞爾提克防守很有創意

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生