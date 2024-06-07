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黃仁勳曝輝達研發中心3條件　她驚：林口都中！在地虧夜市要加強

▲輝達（NVIDIA）在台灣「靠近台北附近」的研發中心要蓋哪？不少房地產群組都在猜，專家笑比猜樂透號碼還熱門。（圖／取自Pexels）
▲輝達（NVIDIA）在台灣「靠近台北附近」的研發中心要蓋哪？不少房地產群組都在猜，專家笑比猜樂透號碼還熱門。（圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

被台灣人暱稱「黃爸爸」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，計畫在台灣新設兩廠，其中「AI超級電腦中心」在黃仁勳與經濟部官員鬆口下，毫無懸念獎落高雄，至於另一座，黃仁勳開出3條件讓林口人嗨了，認為林口全都符合，但實誠的在地人自揭痛點，直指「夜市要加強」。專家則分析，夜市問題不大，林口最大問題在供給。

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新北市議員蔡淑君在臉書粉專發文，指出黃仁勳宣布要在台灣設置千人規模的研發中心，透露地點選擇「可能靠近台北附近」，提到「價格不錯且視野良好的土地」，還附帶「哪個縣市有最好的夜市」。讓她聽了興奮不已，嗨喊：「因為這些條件，林口全部符合！」

▲蔡淑君盼新北市政府積極爭取輝達進駐林口的「新北國際AI+智慧園區」，和ASML當鄰居。（圖／翻攝蔡淑君臉書）
▲蔡淑君盼新北市政府積極爭取輝達進駐林口的，和ASML當鄰居。（圖／翻攝蔡淑君臉書）
在地喊：林口夜市有待加強　Google評價曝光

貼文引發討論，不少林口人都很期待。網友翻出輝達2021宣布，攜手經濟部於林口新創園設立「亞洲首座 NVIDIA Inception 新創基地」，地點就在林口國中旁，直言「其實NVIDIA 2021年有暗示了」。不過也有不少實誠的在地人自揭短處，曝夜市不夠吸引人，有待加強

林口夜市位在佳林路上，只有周三和周日有開，有賣西班牙油條（吉拿棒）、沙威瑪、烤鳥蛋、醬燒臭豆腐和鐵板刈包等美食，攤販數不少且重複率不高。在Google有近4000則評論，獲4.1星好評（滿分5顆星）。網友評論留言，「趁著人少趕緊買好西班牙油條、月見山沙威瑪、吃個臭豆腐、蚵仔煎，頗感心滿意足。

▲林口夜市位在佳林路上，每周三、日才有開。（圖／翻攝Google評價）
▲林口夜市位在佳林路上，每周三、日才有開。（圖／翻攝Google評價）
ASML已進駐林口　專家揭林口最大問題

事實上，全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）2022年宣布挹注300億在林口工一（即新北AI科技園區）設廠，最快於2026年啟用營運。如今，有極高機會再新增輝達進駐，不少房地產群組都在熱烈討論，視林口為房海明燈。

對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨告訴《NOWnews今日新聞》說，林口除了ASML的科技園區還有媒體園區，人進來後，房市的確會有想像空間，但如果從林口地區的房屋供給來看，林口有A7、A8和A9，但是A9滿了、A8舊了，只剩A7還再供給。

徐佳馨直言，林口最大的問題是供給量，而且林口也已經貴了，加上近年高資產族外移狀況明顯，勢必會讓預期輝達進駐而衍生的「想像空間」打折扣。

根據《樂屋網》資料顯示，ASML宣布設廠當年，鄰近「北側生活圈」平均成交單價為32.94萬，如今為42.15萬，新屋來到1坪45.09萬元，而「林口家樂福生活圈」平均成交單價也從42.29萬到如今的49.6萬元，新屋更是來到1坪52.03萬元。

▲NVIDIA (輝達) 2021年曾宣布，亞洲首座「NVIDIA Inception AI 新創基地」入駐林口新創園。圖為NVIDIA 業務副總經理林敬祖（右）、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂（左）。（圖／翻攝NVIDIA官網）
▲NVIDIA (輝達) 2021年曾宣布，亞洲首座「NVIDIA Inception AI 新創基地」入駐林口新創園。圖為NVIDIA 業務副總經理林敬祖（右）、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂（左）。（圖／翻攝NVIDIA官網）

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