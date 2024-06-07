黃仁勳曝輝達研發中心3條件　她驚：林口都中！在地虧夜市要加強

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在地喊：林口夜市有待加強 Google評價曝光
貼文引發討論，不少林口人都很期待。網友翻出輝達2021宣布，攜手經濟部於林口新創園設立「亞洲首座 NVIDIA Inception 新創基地」，地點就在林口國中旁，直言「其實NVIDIA 2021年有暗示了」。不過也有不少實誠的在地人自揭短處，曝夜市不夠吸引人，有待加強。
林口夜市位在佳林路上，只有周三和周日有開，有賣西班牙油條（吉拿棒）、沙威瑪、烤鳥蛋、醬燒臭豆腐和鐵板刈包等美食，攤販數不少且重複率不高。在Google有近4000則評論，獲4.1星好評（滿分5顆星）。網友評論留言，「趁著人少趕緊買好西班牙油條、月見山沙威瑪、吃個臭豆腐、蚵仔煎，頗感心滿意足。」
ASML已進駐林口 專家揭林口最大問題
事實上，全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）2022年宣布挹注300億在林口工一（即新北AI科技園區）設廠，最快於2026年啟用營運。如今，有極高機會再新增輝達進駐，不少房地產群組都在熱烈討論，視林口為房海明燈。
對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨告訴《NOWnews今日新聞》說，林口除了ASML的科技園區還有媒體園區，人進來後，房市的確會有想像空間，但如果從林口地區的房屋供給來看，林口有A7、A8和A9，但是A9滿了、A8舊了，只剩A7還再供給。
徐佳馨直言，林口最大的問題是供給量，而且林口也已經貴了，加上近年高資產族外移狀況明顯，勢必會讓預期輝達進駐而衍生的「想像空間」打折扣。
根據《樂屋網》資料顯示，ASML宣布設廠當年，鄰近「北側生活圈」平均成交單價為32.94萬，如今為42.15萬，新屋來到1坪45.09萬元，而「林口家樂福生活圈」平均成交單價也從42.29萬到如今的49.6萬元，新屋更是來到1坪52.03萬元。