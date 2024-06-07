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獨行俠首戰遭痛宰！前鋒PJ Washington不擔心：我們進攻會回溫的

▲NBA總冠軍賽首戰G1今（7）日正式開打，未料獨行俠此戰徹底被塞爾提克擊潰，球隊攻防兩端都出現問題。而獨行俠前鋒PJ Washington則是不擔心球隊進攻狀況，並表示之後一定會回溫的。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA總冠軍賽首戰G1今（7）日正式開打，未料獨行俠此戰徹底被塞爾提克擊潰，球隊攻防兩端都出現問題。而獨行俠前鋒PJ Washington則是不擔心球隊進攻狀況，並表示之後一定會回溫的。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽首戰G1在今（7）日正式開打，由波士頓塞爾提克在主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰綠衫軍展現出高昂的搶勝企圖心，並在防守端上限制獨行俠團隊做得相當成功，終場就以107：89痛宰獨行俠，總冠軍系列賽率先取得1：0領先。而獨行俠前鋒PJ Washington賽後也接受訪問，談到本場比賽團隊的進攻狀態，他則是不擔心，並表示：「我們之後手感會回溫的。」

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Washington此戰僅得14分　認為之後團隊手感會回溫

PJ Washington本場比賽上場36分鐘，出手共11投5中，得到14分8籃板。但過去在系列賽上，多次扮演球隊穩定第3得分點的他，此戰沒有展現出太強烈的得分企圖心，獨行俠若想要奪下隊史第2冠，Washington總冠軍賽上的發揮也至關重要

而PJ Washington也在賽後出席記者會，談到本場比賽獨行俠的失利，他說：「我不認為我們今天的進攻是問題所在。塞爾提克今天命中了一堆三分球，我們必須要更好地限制住他們才行。」

讓塞爾提克掌握太多二波進攻　獨行俠下戰必須改善

「同時，塞爾提克也搶到了許多次進攻籃板，這讓他們獲得了很多二次進攻的機會，所以，這是我們需要關注並加以改善的重點。球隊的進攻手感會回來的，我們團隊擁有足夠出色的進攻能力，這一點並不需要太過於擔心。」PJ Washington如此總結到。

至於獨行俠一哥Luka Doncic賽後也表示，塞爾提克團隊的三分球攻勢非常驚人，球隊要想辦法在攻防兩端做得更好，「塞爾提克是聯盟當中最好的三分球隊伍，有時候真的很難限制住他們，尤其是當他們派出5個都能投籃的球員時。顯然，我們需要在進攻端創造更多機會、投進更多的球，今天我們沒有投進足夠多的球，這無法讓我們贏下比賽，但我認為我們在攻防兩端，都要做得更好才行。


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