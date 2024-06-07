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曾自嘲潘瑋厚！潘瑋柏狂被說「你很瘦」走心　吐露心聲引粉絲心疼

▲潘瑋柏透露自己近日經常被說「你很瘦、哪有那麼胖」！無奈傻笑表示：「不知該開心還是難過。」（圖／潘瑋柏IG）
▲潘瑋柏透露自己近日經常被說「你很瘦、哪有那麼胖」！無奈傻笑表示：「不知該開心還是難過。」（圖／潘瑋柏IG）

記者洪生儒／綜合報導

歌手潘瑋柏近期在中國舉辦演唱會，沒想到卻因為一張側拍照害他被質疑變胖，而他本人也高EQ自嘲自己是「潘瑋厚」，逗得一大票粉絲大笑。潘瑋柏平時也經常會透過社群跟大家分享他的生活點滴，近日也發文透露在路上碰到不少人對他說：「你很瘦、哪有那麼胖。」讓潘瑋柏無奈表示：「不知道該開心還是難過。」貼文一出，引起大批網友朝聖留言。

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潘瑋柏近日在社群上PO出了一張自拍照，從照片中可以看到，他頭上戴著鴨舌帽，對鏡頭擺出手撐下巴的姿勢，並在貼文中透露，他最近上街、吃飯、辦事，聽到最多的對話就是： 「你很瘦啊！哪有那麼胖。」潘瑋柏聽了這些話之後，無奈坦言自己不知道該開心還是難過，只好一直傻笑來回應對方。

▲歌手潘瑋柏近期在中國舉辦演唱會，沒想到卻因為一張側拍照害他被質疑變胖，而他本人也高EQ自嘲自己是「潘瑋厚」。（圖／潘瑋柏IG）
▲歌手潘瑋柏近期在中國舉辦演唱會，沒想到卻因為一張側拍照害他被質疑變胖，而他本人也高EQ自嘲自己是「潘瑋厚」。（圖／潘瑋柏IG）
此文一出，馬上吸引大批網友前來朝聖，紛紛留言表示：「一直瘦著呢」、「只能說他們人真好」、「你很瘦！想怎麼吃就怎麼吃」、「說你胖的人不一定比你瘦，不要在意！不吃飽哪有力氣減肥，再說你都瘦成什麼樣了」、「那不是胖，那是有料」、「已經可以看到輪廓清晰的下顎線了，不胖不胖」。

其實，潘瑋柏先前曾經發文自嘲說：「我演唱會真的超值票價！一場可以看4個歌手表演！潘瑋柏、潘帥、潘瑋（因為胖到沒有脖子，所以沒有柏（脖））和潘瑋厚，哪裡來的超值機會？昨晚潘瑋厚尖叫聲最大。」逗笑一大票粉絲，大家都讚歎他的幽默感，也留言安慰他別太在意身材，還有粉絲向他喊話說：「不論你是胖是瘦，我們都一樣愛你，照顧好身體最重要。」

▲潘瑋柏平時也經常會透過社群跟大家分享他的生活點滴，近日也發文透露在路上碰到不少人對他說：「你很瘦、哪有那麼胖。」（圖／潘瑋柏IG）
▲潘瑋柏平時也經常會透過社群跟大家分享他的生活點滴，近日也發文透露在路上碰到不少人對他說：「你很瘦、哪有那麼胖。」（圖／潘瑋柏IG）
▲潘瑋柏先前曾經發文自嘲說：「我演唱會真的超值票價！一場可以看4個歌手表演！潘瑋柏、潘帥、潘瑋和潘瑋厚，哪裡來的超值機會？」引起粉絲熱議。（圖／潘瑋柏IG）
▲潘瑋柏先前曾經發文自嘲說：「我演唱會真的超值票價！一場可以看4個歌手表演！潘瑋柏、潘帥、潘瑋和潘瑋厚，哪裡來的超值機會？」引起粉絲熱議。（圖／潘瑋柏IG）
▲粉絲們都會留言安慰潘瑋柏別太在意身材，還有粉絲向他喊話：「不論你是胖是瘦，我們都一樣愛你，照顧好身體最重要。」（圖／潘瑋柏IG）
▲粉絲們都會留言安慰潘瑋柏別太在意身材，還有粉絲向他喊話：「不論你是胖是瘦，我們都一樣愛你，照顧好身體最重要。」（圖／潘瑋柏IG）

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