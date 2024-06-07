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最新造價指數再攀高！營造類股價卻創新高　專家揭建商賺錢關鍵

▲最新營造工程物價指數統計顯示，雖然造價大漲期已過，但因勞務工資漲近4%，讓今年5月總指數又攀高2.39%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲最新營造工程物價指數統計顯示，雖然造價大漲期已過，但因勞務工資漲近4%，讓今年5月總指數又攀高2.39%。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

根據主計總處營造工程物價指數統計顯示，營造工程總指數已經趨於穩定，相較於2021年大漲10.94%，2022年大漲7.36%，去年的總指數年增率降到1.74%，不過今年5月年增率又攀高到2.39%，以各項組成中，又以勞務工資漲幅最顯著。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021與2022年房價上漲與造價成本大漲有關，不過近兩年造價已經漲幅趨於穩定，但現在工程案量大，2022與2023總計就有2057萬坪的樓地板面積報開工，營建業勞工仍偏向供不應求的狀況，因此統計5月勞務類的年增率仍維持接近4%的表現，遠高於材料類的漲幅。

▲近年營造工程指數年增率。（圖／信義房屋提供）
▲近年營造工程指數年增率。（圖／信義房屋提供）
統計顯示，今年5月營造工程的材料類指數年增1.6%，不過營造工程勞務類年增3.95%，建築工程指數材料類年增1.19%，不過勞務類的年增率也高達3.82%，顯見建築材料的漲幅趨於穩定，但工資仍呈現緩漲趨勢，主要與在建工程太多，工人呈現供不應求的現象。

曾敬德指出，因為缺工的影響，通常規模較大的建案與品牌建商，較容易發包工程與控制成本，相對的小型建案在發包上就顯得弱勢，最終也會反映在成本上，不過從過去一年營造類股，有些股價都寫下新高來看，市場的營建工程需求量大，市場呈現供需失衡，營造產業的確處於一片榮景當中。

住展雜誌發言人陳炳辰也指出，先前從建築貸款餘額下滑可觀察到建商惜售現象，但現階段觀察看來，發現建案量體出現成長，建商可能也擔憂市場過熱，不再是老神在在，也想打鐵趁熱搶進。


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