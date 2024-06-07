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掰了內科！輝達台灣分公司新址曝光　黃仁勳逛饒河夜市只要6分鐘

▲輝達（NVIDIA）台灣分公司傳要搬家了，將從內湖科學園區搬到南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓。（圖／翻攝Google評價）
▲輝達（NVIDIA）台灣分公司傳要搬家了，將從內湖科學園區搬到南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計畫在台灣新設兩廠，「AI超級電腦中心」幾乎可以百分百確認落腳高雄，另座研發中心要蓋在哪還沒開獎。不過，輝達位在內湖科學園區的台灣分公司辦公室，據信未來將搬到南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，10年又1個月的總租金將近29億元，距黃仁勳最愛的饒河街夜市，車程只要6分鐘。

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潤泰新去年底發重訊已透露端倪，子公司潤泰創新開發擬出租台北南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，出租面積約1萬259坪，租期為10年又1個月，預計總租金約28.97億元，其中包含第4、6、8年各調漲2%。當時潤泰新稱與租方簽訂保密協議，未證實租客就是輝達。

▲輝達執行長黃仁勳今（29）晚也被目擊與張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，還被民眾直擊聚餐完加碼逛寧夏夜市，連高齡92歲的張忠謀也逛了，給足黃仁勳面子。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲黃仁勳自稱不能沒有夜市，日前還帶張忠謀一起逛夜市。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
不過，根據《ETtoday房產雲》報導，市場人士肯定指出，「潤泰玉成辦公大樓」新租客就是輝達，位於內科的輝達台灣分公司因不再續租，未來將遷到南港，原因可能是企業快速擴張，原本辦公室不夠使用。值得一提的是，該辦公大樓鄰近高鐵，交通相當便利。

專家指出，該區新商辦每坪租金落在2200~2500元，根據潤泰重訊內容來看，10年來平均每坪概抓2350元，租金符合行情。
 

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