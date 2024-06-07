掰了內科！輝達台灣分公司新址曝光 黃仁勳逛饒河夜市只要6分鐘
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計畫在台灣新設兩廠，「AI超級電腦中心」幾乎可以百分百確認落腳高雄，另座研發中心要蓋在哪還沒開獎。不過，輝達位在內湖科學園區的台灣分公司辦公室，據信未來將搬到南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，10年又1個月的總租金將近29億元，距黃仁勳最愛的饒河街夜市，車程只要6分鐘。
記者徐銘穗/綜合報導
潤泰新去年底發重訊已透露端倪，子公司潤泰創新開發擬出租台北南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，出租面積約1萬259坪，租期為10年又1個月，預計總租金約28.97億元，其中包含第4、6、8年各調漲2%。當時潤泰新稱與租方簽訂保密協議，未證實租客就是輝達。
不過，根據《ETtoday房產雲》報導，市場人士肯定指出，「潤泰玉成辦公大樓」新租客就是輝達，位於內科的輝達台灣分公司因不再續租，未來將遷到南港，原因可能是企業快速擴張，原本辦公室不夠使用。值得一提的是，該辦公大樓鄰近高鐵，交通相當便利。
專家指出，該區新商辦每坪租金落在2200~2500元，根據潤泰重訊內容來看，10年來平均每坪概抓2350元，租金符合行情。