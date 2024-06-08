輝達「近台北附近」研發中心！黃仁勳選哪　專家：這3處最有機會

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竹北這2園區最有機會 輝達來房價破百萬？專家這樣說
他說明，輝達目前有在新竹設廠，研發中心選在廠區附近可能性相對大，以鄰近性來看，有新竹園區、生醫園區與AI園區3個選擇，但新竹園區已經沒有空間，滿租率將近100%，雖有寶山園區拓建，但要等2~3年，輝達應該無法等。而生醫園區與AI園區都在竹北，因此推測竹北是輝達選在新竹最有機會之處。
若輝達研發中心確定落腳竹北，陳定中說，竹北目前有8字頭以上的實價沒被揭露，揭露的天花板單價為79點多萬元，輝達研發中心若再來，竹北每坪破8字頭指日可待，但他直言：「破百萬倒不至於！」破百萬的話，可能更多人會選擇買在台北或是新北。
林口、龍潭都有機會 只要輝達想！沒有不便宜的地
陳定中說，至於新北市最有機會的地點是林口工一，也就是ASML（艾斯摩爾）所在的新北AI科技園區。他認為，當初台積電沒去成的桃園龍潭（龍科），附近有台積電封測廠，還有航空城產專區，國際商務往來很便利，而且若是輝達想自己買地，桃園用地相對便宜。
不過，陳定中也說，黃仁勳鬆口的「價格不錯且視野良好的土地」這一點，其實不是問題，笑說：「只要輝達想，即便在很高貴的城市，政府都有辦法幫他找到便宜的地！」
房市賭徒下注前 產業供應鏈邏輯要摸透
輝達研發中心會獎落哪一縣市，不少房地產群組都在熱烈討論。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨直言，目前流言很多，大家都想賭一把，而房市賭的邏輯最好建立在「產業供應鏈」，為何要設這？就近的便利性等，就像台積電設哪就會把上下游吸過來一樣。
徐佳馨說明，台積電的特色是本身先進製程非常強，狠甩三星8條街，員工薪資相對高，又是產業鏈的頭，這群高薪工程師，加上產業鏈聚來的人們若都在一定程度上，大家共好，「房價一定會往上走，沒有懸念」。
不過，她也提醒，真正要賺到缽滿盆滿都要很早就進場，如果是中後期進場，想像的空間沒那麼多，但相對安全，而且輝達此次只是部分設廠，若選擇投資置產要有5年房地合一稅的概念，也不一定好租，「工程師自己買就好」，很多人會選擇乾脆去買股票，因此建議有意投資要注意資產配置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。