法網／新世代王者對決就在今晚！外媒多數看好Alcaraz力壓Sinner

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Carlos Alcaraz和Jannik Sinner過去生涯有過8次交手，各自贏得4場勝利，以近2年的比賽作為參考，兩方仍然是以2勝2敗的成績持平。不過最近的一次交手中，Carlos Alcaraz在印地安泉大師賽，以6：1、6：2、6：3直落三輕取Jannik Sinner。
然而，過去兩方交手多在硬地球場，唯一一次紅土球場的比賽，是在2022年的烏瑪格公開賽，當時Jannik Sinner在第1盤以搶7奪下勝利後，就以6：1、6：1輕鬆拿下後續的2盤。故此，光就過往對戰紀錄來說，並沒有任何一方有明顯優勢。
外媒看好Alcaraz 紅土實力強勁
但根據《CBS Sports》等多家外國媒體報導，普遍評估Carlos Alcaraz在這次對決的贏面更大。理由是Carlos Alcaraz在這次賽會的狀況絕佳，雖然和Jannik Sinner一樣在這次賽會總共只丟失過1盤，不過他從第3輪開始就面對種子序位靠前的對手，在後續的3場比賽中全都以直落三收下。
儘管如此，外媒也認為Jannik Sinner會展現十足的競爭力，因為他從年初的澳網開始，就已經保持大滿貫12連勝的戰績。倘若成功闖過Carlos Alcaraz這關，那麼將成為自1976年的Adriano Panatta後，第2位晉級法網男單決賽的義大利選手。