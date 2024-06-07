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法網／新世代王者對決就在今晚！外媒多數看好Alcaraz力壓Sinner

▲西班牙網球好手「小蠻牛」Carlos Alcaraz，即將在法網4強戰碰頭新科球王Jannik Sinner，外界普遍看好他能奪下勝利，並前進法網決賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙網球好手「小蠻牛」Carlos Alcaraz，即將在法網4強戰碰頭新科球王Jannik Sinner，外界普遍看好他能奪下勝利，並前進法網決賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

新世代王者對決就在今晚！法網男單賽事即將在今（7）日晚間迎來高潮，4強賽事其中一組，將由22歲的義大利新科球王Jannik Sinner，對決21歲西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz，兩人被看好是「Big 3」時代以後，最有可能宰制網壇的新一代球星。雖然兩人過去的對戰紀錄持平，但鑑於Carlos Alcaraz本次賽會表現搶眼，外界普遍看好他能擊敗Jannik Sinner。此外，另一組4強對戰組合，則會是由德國好手Alexander Zverev對上來自挪威的Casper Ruud。

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對戰紀錄持平　最近一次交手Alcaraz奪勝

Carlos Alcaraz和Jannik Sinner過去生涯有過8次交手，各自贏得4場勝利，以近2年的比賽作為參考，兩方仍然是以2勝2敗的成績持平。不過最近的一次交手中，Carlos Alcaraz在印地安泉大師賽，以6：1、6：2、6：3直落三輕取Jannik Sinner

然而，過去兩方交手多在硬地球場，唯一一次紅土球場的比賽，是在2022年的烏瑪格公開賽，當時Jannik Sinner在第1盤以搶7奪下勝利後，就以6：1、6：1輕鬆拿下後續的2盤。故此，光就過往對戰紀錄來說，並沒有任何一方有明顯優勢。

外媒看好Alcaraz　紅土實力強勁

但根據《CBS Sports》等多家外國媒體報導，普遍評估Carlos Alcaraz在這次對決的贏面更大。理由是Carlos Alcaraz在這次賽會的狀況絕佳，雖然和Jannik Sinner一樣在這次賽會總共只丟失過1盤，不過他從第3輪開始就面對種子序位靠前的對手，在後續的3場比賽中全都以直落三收下

儘管如此，外媒也認為Jannik Sinner會展現十足的競爭力，因為他從年初的澳網開始，就已經保持大滿貫12連勝的戰績。倘若成功闖過Carlos Alcaraz這關，那麼將成為自1976年的Adriano Panatta後，第2位晉級法網男單決賽的義大利選手

▲世界球王「喬帥」Novak Djokovic退出2024法國網球公開賽，22歲的義大利好手Jannik Sinner正式登基加冕，成為網球史上第29位男單世界球王。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球王「喬帥」Novak Djokovic退出2024法國網球公開賽，22歲的義大利好手Jannik Sinner正式登基加冕，成為網球史上第29位男單世界球王。（圖／美聯社／達志影像）

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