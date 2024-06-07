太佛心！日本冰淇淋全面降價「便宜15～20元」　粉絲嗨問：作夢嗎

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1945年創立的日本31冰淇淋，目前在全世界52個國家提供冰淇淋，遵循創辦人之一Irvine Robbins格言「We sell fun, not just ice cream.」堅持「We Make People Happy.」品牌理念帶來的幸福感。業者透露，雖然原物料成本跟國際運輸成本仍是雙漲情況，但透過31冰淇淋日本總部跟台灣物流供應鏈不斷溝通串連合作，已從6月1日起實現「全商品降價」，全門市店上已經直接換成降價後的價格，31冰淇淋期許，「讓更多台灣的消費者更接近我們的冰淇淋」。
即日起31冰淇淋正式調降產品，經典「標準單球」現在只要95元（原價110元），直接變成百元有找，「小雙球」則從140元降至120元，雙雙無條件「便宜15～20元」；而且外帶冰淇淋也都降價5%～15％不等。網友狂讚「大家都漲價，就你們降價」、「第一次看到品牌降價還有公告，太佛，還不吃爆嗎」，大家都說要衝一波支持。
📌Häagen-Dazs馬卡龍冰淇淋、藍莓聖代「買一送一」
而Häagen-Dazs哈根達斯則再度聯名馬卡龍大師Pierre Hermé，推出新品「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，還有「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕」一起登場。歡慶新品上市，哈根達斯推出趣味優惠活動，6月15日至7月5日於全台門市，點餐時喊出：「Oh-là-là」，可享「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」。提醒大家，新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地恕不參與。
迎接盛夏，哈根達斯也有「冰淇淋凍飲」優惠，即日起至6月30日，加入哈根達斯LINE官方帳號@haagen.dazs.tw並綁定會員，即可獲得「冰淇淋凍飲買一送一」優惠券（不限同品項）。