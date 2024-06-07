蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝　公關集體爆料：業界毒瘤

太佛心！日本冰淇淋全面降價「便宜15～20元」　粉絲嗨問：作夢嗎

▲真的太佛心！日本31冰淇淋公告全面降價，無條件「便宜15～20元」，標準單球只要95元、小雙球120元，外帶冰淇淋降價5%～15％。網友讚聲一片，可愛粉絲還萌問：「什麼意思我在作夢嗎」。（圖／翻攝自31冰淇淋FB）
▲真的太佛心！日本31冰淇淋公告全面降價，無條件「便宜15～20元」，標準單球只要95元、小雙球120元，外帶冰淇淋降價5%～15％。網友讚聲一片，可愛粉絲還萌問：「什麼意思我在作夢嗎」。（圖／翻攝自31冰淇淋FB）

記者蕭涵云/綜合報導

真的太佛心啦！日本31冰淇淋竟然公告全面降價，即日起在台灣吃31冰淇淋，無條件直接「便宜15～20元」，標準單球只要95元百元有找、小雙球120元，而且外帶冰淇淋也都降價5%～15％。大好消息在官方臉書上引起網友超嗨讚聲一片，不只說要用錢錢支持吃爆，還有可愛粉絲萌問：「什麼意思我在作夢嗎」，簡直又驚又喜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌31冰淇淋全面降價！無條件「便宜15～20元」
1945年創立的日本31冰淇淋，目前在全世界52個國家提供冰淇淋，遵循創辦人之一Irvine Robbins格言「We sell fun, not just ice cream.」堅持「We Make People Happy.」品牌理念帶來的幸福感。業者透露，雖然原物料成本跟國際運輸成本仍是雙漲情況，但透過31冰淇淋日本總部跟台灣物流供應鏈不斷溝通串連合作，已從6月1日起實現「全商品降價」，全門市店上已經直接換成降價後的價格，31冰淇淋期許，「讓更多台灣的消費者更接近我們的冰淇淋」。

即日起31冰淇淋正式調降產品，經典「標準單球」現在只要95元（原價110元），直接變成百元有找，「小雙球」則從140元降至120元，雙雙無條件「便宜15～20元」；而且外帶冰淇淋也都降價5%～15％不等。網友狂讚「大家都漲價，就你們降價」、「第一次看到品牌降價還有公告，太佛，還不吃爆嗎」，大家都說要衝一波支持。

▲31冰淇淋全面降價！無條件「便宜15～20元」，「標準單球」只要95元、「小雙球」降至120元。（圖／翻攝自31冰淇淋FB）
▲31冰淇淋全面降價！無條件「便宜15～20元」，「標準單球」只要95元、「小雙球」降至120元。（圖／翻攝自31冰淇淋FB）
📌Häagen-Dazs馬卡龍冰淇淋、藍莓聖代「買一送一
而Häagen-Dazs哈根達斯則再度聯名馬卡龍大師Pierre Hermé，推出新品「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，還有「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕」一起登場。歡慶新品上市，哈根達斯推出趣味優惠活動，6月15日至7月5日於全台門市，點餐時喊出：「Oh-là-là」，可享「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」。提醒大家，新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地恕不參與。

迎接盛夏，哈根達斯也有「冰淇淋凍飲」優惠，即日起至6月30日，加入哈根達斯LINE官方帳號@haagen.dazs.tw並綁定會員，即可獲得「冰淇淋凍飲買一送一」優惠券（不限同品項）。

▲Häagen-Dazs驚艷新作「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，多層次口感為濃郁與清新帶來精緻的平衡（圖／Häagen-Dazs提供）
▲Häagen-Dazs驚艷新作「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，多層次口感為濃郁與清新帶來精緻的平衡（圖／Häagen-Dazs提供）

哈根達斯聯名馬卡龍買1送1！0元吃COLD STONE　31冰淇淋現折15元

端午節星巴克買一送一！今加碼「全品項85折」　清心福全也買1送1

端午節麥當勞、肯德基買一送一！必勝客披薩199　6家速食半價優惠

澎湖花火節「航海王煙火」郵輪視角曝光！雄獅挪威奮進號最佳位置

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生