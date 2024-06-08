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愛山林均薪破552萬「代銷業真躺著賺？」　專家狂點頭！揭有4代價

▲房地產代銷員工平均薪資位居全台第一，甚至比科技新貴賺更多。（示意圖／家庭消費中心攝）
▲房地產代銷員工平均薪資位居全台第一，甚至比科技新貴賺更多。（示意圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

代銷業者猜的到台灣哪個行業的員工，平均薪資最可觀嗎？不少人會猜科技業，但證交所公布2023年上市櫃企業員工平均薪資數據，有網友驚訝發現上市公司類的榜首竟然是房地產代銷業者愛山林，平均薪資水準超越台積電、聯發科等科技業。

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原PO在Dcard發文提到，去年員工平均薪酬最高的上市公司是不動產代銷龍頭愛山林，員工平均薪酬新台幣552.6萬元，年增率高達93.8%，聯發科居第4位，台積電僅排第24名。排名不僅讓原PO相當不解，直言「知道這陣子房市真的熱到不行，但不動產代銷竟然比半導體等科技業還賺，有人可以解釋為什麼嗎？」

而臉書粉專何世昌的房產知識Buffet+中，對於當代銷真的很好賺嗎？答案給予「肯定」！並說明在景氣熱絡的時候，一波下來人人賺到換名車，什麼BMW、Benz都只是基本款而已。但天底下沒有白吃的午餐，代銷賺飽飽的背後，還是有不為人知的辛苦面，究竟當代銷（業務銷售人員）的缺點有哪些，何世昌也分了4點說明。

一、收入不穩定：不管是代銷公司建置的銷售人員、或是臨時受僱的跑單，獎金是最大、最重要的收入來源，房市景氣好的時候笑到合不攏嘴，房市差的時候慘得像鬼。

何世昌分析，代銷人員收入很靠運氣，即使是景氣很好，但被派到很難賣的建案，只能徒呼負負，並舉例說明，台北市有些百坪以上的豪宅案，一年只賣1、2戶，甚至還有掛蛋的，專案跟銷售人員整天如果不是正在被電、就是正準備被電。

另外也要看公司的制度，有的代銷公司發獎金以個人獎、團體為主，自己業績好分得更多；有的則是吃大鍋飯，跟著大部隊吃飯就是香。

▲代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」睽違16年，首見代表過熱的黃紅燈，房市買氣熱絡。（圖／住展雜誌提供）
▲代銷人員收入很靠運氣，即使是景氣很好，但被派到很難賣的建案，只能徒呼負負。（示意圖／住展雜誌提供）
二、工時很長：在第一線當銷售人員的工時往往很長，每天工時8小時是極為幸運的，但有不少案場每日工時從12小時起跳，忙碌時半夜12點之後才下班的大有人在，甚至有的代銷要等大老闆發話才敢下班。

何世昌表示，輪班也是代銷業者的工作常態；由於週末與國定假日的賞屋客較多，平日人氣較淡，所以假日時大多數銷售人員都要來上班，等到平日再輪休。你放假時朋友在上班，你上班時朋友在休假，久而久之，同業外的朋友會越來越少、越來越疏遠。

三、禁不起考驗的愛情：銷售人員工時長，成天與帥哥、美女同事泡在接待中心裡，如果日久生的不是情，那就是小孩，其餘的就不多說了。

四、職業傷害：代銷人員的業績壓力大，內分泌失調等症狀很常見，還有呼吸道疾病更難防範，因為接待中心使用的板材含有高濃度甲醛，多數銷售人員在接待中心近完工時就得進場準備，甲醛吸好、吸滿，再難聞也只能逼自己適應。

最後何世昌也分享，如果有點天分又肯做，代銷業會很適合你，還會得到豐厚回報。代銷能協助他人一圓成家夢，是個成就感滿滿的職業，但也提醒，必須謹記勿迷失其中，才能守成安穩退場。
 

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