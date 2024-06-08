不只漏水！買中古屋翻新「這點」最容易被坑　師傅曝老屋防水重點

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A先生去年在大台北地區購買屋齡約30年的公寓，當時看到廣告載明室內水電重拉，由於房價高，買方認為至少能降低裝修費，但實際找人驗屋發現，從電箱還有開關插座來看，電線上應有的出廠年分是29年前。
另一名個案則是小資上班族B小姐，年初在台北蛋白區購買一間屋齡35年的17坪小宅，斡旋買賣房價時，為了居住安全著想，和前屋主達成協議電線全面更換，但二個月後，朋友來參觀新家，因緣際會提及換電線的事，好奇心驅使下，兩人一起看了新換的電線，但從上面標註的年分來看，發現竟是有的電線有換，有的電線沒換，讓小資女相當錯愕。
住保會顧問吳翃毅表示，依照經濟部標準檢驗局規範來說，電線是強制檢驗的商品，檢驗合格的電線，必定要商品安全標章，而電纜還必須要有電線線徑、電纜代號等等資訊，其中最重要的就是出廠年分。過去確實有不肖業者會買庫存電線，用魚目混珠的方式蒙混過去，讓消費者以為是花錢買新品，但事實卻是買到折舊的舊料。
吳翃毅說明電線使用年限約20年，同樣的水管也約20年，比較常見從地板配上來的冷熱水管重置完成後，要鋪設混凝土前，水電師傅會以「試水壓」方式進行檢測，給水管進水處裝上加壓器及壓力計，塑膠水管試水壓約可到7公斤/平方公分，不鏽鋼壓接管約10公斤/平方公分，加壓一小時不漏水，算是過關。
而電線藏在牆壁、水管埋在地板或天花板裡看不到，這些買賣房屋糾紛個案，部分建議前屋主出示估價單或是契約資訊，透過調處善意溝通，若無法，屆時透過鑑定釐清相關問題。
若是屋主進行老屋整修，吳翃毅建議是材料進場的時候，再忙都要請假去監工，從這些小地方中預防被坑錢。另外，透過住保履約說清楚品牌、型號、規格等細節，必須了解這些，才能保護自己不受騙。
除了管線問題，老屋常見的還有滲水問題，防水專家康永昕分享，因設備老化而產生滲水，需要先將設備移除或既有的磁磚刨除，重新上防水層，試水確認沒問題後，再來將後續裝潢復原；若是壁癌問題，則是因為水氣長期積累在壁體中，造成壁癌產生，如要改善，需將泥作打掉，到混凝土表面重新施作防水才可獲得真正的解決。
至於窗戶的部分，通常是因外框填縫材或窗框四周有裂痕，造成漏水問題，但因為窗框漏水的可能性非常多樣，建議請專業門窗施工業者進行評估；最後在屋頂防水層老化的問題上，需要先將既有的泥作及瓷磚打掉，重新施作防水層後進行試水，試水時間建議最少須達到72小時，如果住戶時間可以放得越長，當然可以更有保障，但因防水層最怕的是太陽曬，因此會建議不要超過一個月的試水時間，以避免因為太陽曝曬而造成問題。