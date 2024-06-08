長庚醫療豪砸2.6億買「台北華爾街」老大樓店面 專家曝背後盤算
老屋魅力無窮！由於建物老舊，房屋稅持有成本較低，不少公司企業或投資人會願意砸重金布局，就是看好土地的含金量和未來重建機會，短期內也能收取租金收益。根據內政部實價網最新資料顯示，台北市民生東路和民生西路在今年2月至4月期間，出現至少3宗總價超過億元的老透天厝和老大樓一樓店面交易，買家包括建商、自然人以及財團法人長庚醫療。而長庚醫療4月就以2.6億元購買了位於民生東路三段巷內一棟31年大樓的一樓商業設施和店面，拆算每坪單價約99萬元。
家庭消費中心/綜合報導
根據實價資料顯示，這3宗老建物交易案包括2月鑫怡建設以4.04億元購買重慶北路三段上一幢3層老透天；同月蘇姓自然人以4.11億元買下民生西路上兩幢超過50年屋齡的4層樓老透天。
這次長庚醫療購置的大樓為巷內唯一純商大樓，除了一樓為全聯超市之外，低樓層也為長庚醫療集團開設的診所，住展雜誌發言人陳炳辰表示，此區域是長庚熱衷也熟悉的地方，且地段位於民生敦化交叉口，過去被稱為台北華爾街，有不少金融業跟外商設點，具有商辦效益在。
陳炳辰分析，雖然當地不像東區或信義計畫區A半，但總價換算後的每坪單價約99萬元相比，對長庚醫療而言依舊划算，未來不論自用、變成店面或商辦都可以，在商辦供需比住宅產品更平衡的市場面向來說，價值更恆溫。
如果真的拿去出租，陳炳辰認為，以當地單坪3000元的水位，區域又是一樓的話，租金可能落在3000至5000元，投報率最高可以達到5％，即使在巷弄內，保守的出租效益也有2％至3％。
陳炳辰進一步分析，從長遠面向來看，一旦危老都更成為高價住宅，整體商圈的未來發展性可望再擴大，而原本既有的便利性和地緣性加持，這棟大樓在店面投資市場大退潮的情況下，仍有利基點，整體來說，都可以看出長庚醫療在購買動機上具備考量性。