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中古屋太貴推升預售排隊搶購潮？　房產專家嘆：價格開得跟鬼一樣

▲房市買盤持續熱絡，日前六都公布5月建物買賣移轉棟數，合計交易量達26833棟。（圖／家庭消費中心攝）
▲房市買盤持續熱絡，日前六都公布5月建物買賣移轉棟數，合計交易量達26833棟。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

房市熱絡，討論度也高，即使政府祭出打炒房政策，但對於房價影響似乎有限。日前六都公布5月建物買賣移轉棟數，合計交易量達26833棟，創2022年1月以來單月最高紀錄，其中高雄市5194棟更創下歷史新高，房仲業者認為，出口表現持續暢旺，內需動能穩健成長，加上台股走揚、通膨預期仍在，自住、長期置產等剛性需求穩健，房市交易欲小不易。

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而中央銀行總裁楊金龍日前在立院備詢時直指，國內房價確實居高不下，但過往的選擇性信用管制有效，這一次房市交易熱絡，「並沒有很特殊」，新青安政策主要是要照顧沒有房的年輕人；至於被立委問及房價到天花板了嗎？楊金龍回應，不敢隨便預測。

台灣房價逐漸上漲已成定局，在預售、中古屋市場中皆是如此，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，日前就提到「友人日前被房市氣到去買預售屋」，更說：「預售屋市場買氣火熱的其中一個原因，與中古屋價格貴到嚇死人有關。」

何世昌表示：「預售屋市場買氣火熱的其中一個原因，與中古屋價格貴到嚇死人有關。我身邊就有幾位朋友看中古屋看了一年半載，最後氣到去買預售屋。」他進一步抓中古屋物件分析，指出「屋主的瘋狂程度便能略知一二」。

▲馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，預售屋市場買氣火熱的其中一個原因，與中古屋價格貴到嚇死人有關。（圖／家庭消費中心攝）
▲馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，預售屋市場買氣火熱的其中一個原因，與中古屋價格貴到嚇死人有關。（圖／家庭消費中心攝）
何世昌提到，其中一間位於北市大安區潮州街的2房華廈，坪數約49.61坪，屋齡已經41年，含車位總價8980萬元，含車位每坪單價約181萬元。這還是含車位的價格喔，雖然有重新裝潢過，但售價還是滿離譜的，大二房賣到快9000萬；第二是高雄美術館的社區「國家美術館」，屋齡18年，含車位坪數共46坪，總價2788萬元，含車位每坪開價約60.61萬元。他不諱言這個開價跟新建案沒什麼差別，到底哪來的勇氣開出這個價格？

不過，他坦言不管房子再怎麼老舊，在屋主心中都很金貴；說什麼跟房子有感情都是假的，想賣個好價格才是真的。即便如此，中古屋開價與新建案差不多，也實在太敢開了。

面對大環境，何世昌也告訴《NOWnews今日新聞》的記者，「中古屋不少屋況像鬼屋一樣，開的價格比鬼還可怕！民眾真的要為了鬼屋背30年房貸嗎？就是因為這樣，買盤才轉到預售屋市場，如今打炒房祭出的政策都回不去，大家必須適應政策帶來的影響。」
 

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