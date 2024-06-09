中古屋太貴推升預售排隊搶購潮？　房產專家嘆：價格開得跟鬼一樣

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台灣房價逐漸上漲已成定局，在預售、中古屋市場中皆是如此，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，日前就提到「友人日前被房市氣到去買預售屋」，更說：「預售屋市場買氣火熱的其中一個原因，與中古屋價格貴到嚇死人有關。」
何世昌表示：「預售屋市場買氣火熱的其中一個原因，與中古屋價格貴到嚇死人有關。我身邊就有幾位朋友看中古屋看了一年半載，最後氣到去買預售屋。」他進一步抓中古屋物件分析，指出「屋主的瘋狂程度便能略知一二」。
何世昌提到，其中一間位於北市大安區潮州街的2房華廈，坪數約49.61坪，屋齡已經41年，含車位總價8980萬元，含車位每坪單價約181萬元。這還是含車位的價格喔，雖然有重新裝潢過，但售價還是滿離譜的，大二房賣到快9000萬；第二是高雄美術館的社區「國家美術館」，屋齡18年，含車位坪數共46坪，總價2788萬元，含車位每坪開價約60.61萬元。他不諱言這個開價跟新建案沒什麼差別，到底哪來的勇氣開出這個價格？
不過，他坦言不管房子再怎麼老舊，在屋主心中都很金貴；說什麼跟房子有感情都是假的，想賣個好價格才是真的。即便如此，中古屋開價與新建案差不多，也實在太敢開了。
面對大環境，何世昌也告訴《NOWnews今日新聞》的記者，「中古屋不少屋況像鬼屋一樣，開的價格比鬼還可怕！民眾真的要為了鬼屋背30年房貸嗎？就是因為這樣，買盤才轉到預售屋市場，如今打炒房祭出的政策都回不去，大家必須適應政策帶來的影響。」