房市／主臥白蟻蛀蝕困擾！信義房屋房仲全程陪伴處理

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然而在交屋後沒多久，買方發現主臥室的木質系統櫃已被啃食至空心，浴室上方的木製天花板也有蟻道痕跡，想到當初信義房屋房仲提到的蟲蛀保障，買方聯繫了莊浚禾詢問該如何處理，莊浚禾在第一時間就回報公司啟動保障程序，經評估現況雖已無白蟻，但系統櫃以及浴室天花板蛀蝕狀況嚴重，符合木質裝潢及木質固定物之拆除補償，雖然花了點錢重新做了木櫃及浴室天花板，但少了這筆拆除費用，又重新再次除蟲，心裡也安心多了。
莊浚禾說明，買方在一開始心情上十分受到影響，而賣方也對於白蟻蛀蝕狀況嚴重感到相當意外，過程中他積極協助雙方進行溝通，對於買方來說：新購入的房子竟又要增加一筆改善蟲蛀的傢俱費用，信義房屋的蟲蛀保障可以協助他們負擔一部分的拆除費用；而對於賣方來說，信義房屋的保障服務也保障了他的權益，不但減少負擔的修繕費用，也避免更多購售屋爭議，同樣享有信義房屋保障服務的好處。
莊浚禾分享，新成交的房屋有狀況對於買賣雙方都是惡夢，彼此各自有其立場，很多時候不是孰是孰非的問題。而房仲做為買賣雙方中間的橋樑，更要用耐心、細心來協助解決，他分享，事情發生時，陪客戶釐清問題常常通電話就溝通到凌晨一、兩點，客戶本身白天也需上班，卻為了房子的事情犧牲睡眠時間，莊浚禾深深感覺到客戶對於自己的「家」的這份在乎，更加深他要協助客戶解決問題的決心，幸好，最後有圓滿解決，後續他也收到了客戶的喜餅，共享他們實現家業夢想的喜悅。
莊浚禾也分享，在這個案件處理期間，無論是分店主管、團隊，以及總公司信義居家、客服等等部門都積極處理，讓他對於在協助買賣方解決問題時，覺得自己提出的解決方案都有被支持；信義房屋買賣房屋時的多重保障，也讓他對於公司更有信心，未來在服務客戶時，也有更多自信地可以提供給客戶更好、更有溫度的服務體驗。
信義房屋自1981年成立，迄今已有43年的豐富服務經驗，為資本額73億的房仲上市公司，啟動保障機制有足夠資源解決問題，且全台直營，一個房仲接受委託，等於全台超過3,000個業務為客戶服務，更有專業客服、法務團隊及信義居家等相關部門處理房屋問題，從委託到售後都有專業團隊協助，讓客戶更有實際保障。