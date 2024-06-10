新住宅政策「8年百萬戶」助租屋族！年蓋1.5萬社宅　專家憂整合難

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內政部指出，在房價部分，因受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，112年住宅價格指數的平均季漲幅為1.66%，較110、111年漲幅2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩，內政部將密切觀察房價變動情形。
在直接興建社會住宅方面，劉世芳指出，過去大家擔心的社會住宅品質問題，將透過生活圈概念尋找適當用地，擴大盤點公有土地，包括低度利用、老舊機關廳舍及學校合作興建社會住宅。同時，他也強調，社會住宅必須緊密結合各地生活圈的布建，並透過「小造鎮」方式，將社會住宅與托嬰中心、幼兒園、日照中心等重要公共服務設施結合。
劉世芳表示，為將社會住宅打造成為台灣民居的優良指標，必須納入淨零碳排與智慧節能、安全耐震等關鍵設計。國家住都中心興建的社會住宅需取得綠建築、智慧建築和耐震標章，並具備無障礙設施。預鑄工法技術將用於減少施工耗能，以符合「2050淨零碳排」的全球先進趨勢。此外，國家住都中心近期與國家實驗研究院國家地震工程研究中心合作，將在社會住宅中全面導入「結構安全監測系統」，以即時掌握地震後的建物狀況。
另一方面，內政部推動的「社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，想要加速擴建社宅，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，假如於都市更新及TOD案全面納入，提供社會住宅並不妥適，也將增加整合的難度。
楊玉全認為，基地規模大小不一、區位不同、房價差距很大，若齊頭式甚至強制的要求提供社會住宅，是否符合經濟規模、管理費的負擔以及使用端管理等課題，都沒有先做充分討論，只是在求量的增加，並不妥適。目前的各項容積獎勵都有對應公益的要求，且須分配給住戶，建商只能以投入成本折價分回，地主若產生抗拒或疑慮，都更勢必更難整合。