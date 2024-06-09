不是三菱除濕機！居家「除濕霸主」換人當　設計師激推：效能超強

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該案場負責室內設計師Alice說明，全室除濕的除濕噸數，須視室內坪數、居住人數以及有沒有養寵物進行評估，設備因有壓縮機，難免有運轉聲音，建議裝設處要盡量遠離臥室，而案場就選擇安裝在後陽台天花板上，不影響室內天花板高度。
優尼克空間設計師George指出，過往安裝全室除濕，會有風管繞梁柱問題，導致天花板至少要降10~15公分困擾。對此，全屋除濕達人Darren在說明，品牌過梁風扇厚度只有3公分，因此對室內天花板高度影響不大，設計師規劃時會依空間做好風量配置，施作時進行風閥測試，確保整體維持最佳除濕感受。
濕度、PM2.5、CO2建議數值 參考裝設費用曝
此次將全屋除濕、全熱交換、空氣清淨三機整合在一起，Darren說，利用共管設計可省成本，也省天花板管路空間。操控面板也全整合在一起，偵測器會自動偵測，若達設定的濕度、PM2.5及CO2濃度時，設備就會自動啟動。
Darren指出，室內最適合的溼度是50~60%，但每個人感受不同，可以自身舒適度進行調整，而PM2.5 官方建議是設在20ug，但自家空間建議調10~15ug，嚴格把關空氣品質，至於CO2部分，一般健身房、公共場所標準是在1000ppm以下，住家室內則建議在600~800ppm。
影片中並未說明相關費用，不過，一般單機型除濕機每台價格在5000至1萬5000元左右，而全室除濕裝設施工較為複雜，限定新屋裝潢或老屋翻修時安裝，並且需要專業人員安裝，1台機器約要價5萬元（視坪數而定使用機器數），若全屋裝設3台，加上施工費至少超過17萬元（費用依廠牌、施工需求而異，僅供參考）。