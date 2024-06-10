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端午節中華職棒三地開打！中信兄弟出戰富邦悍將　統一獅封王拚M7

▲陳俊秀連續2場敲安，打擊率升到2成92，加上他跟球隊的化學反應，讓他成為兄弟的攻擊主力。（圖／中信兄弟提供）
▲陳俊秀連續2場敲安，打擊率升到2成92，加上他跟球隊的化學反應，讓他成為兄弟的攻擊主力。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職端午節不打烊！2024年6月10日剛好是端午節，端午節一到，不少球員跟球迷都會吃粽子看龍舟賽等傳統習俗，而球員也不能休息，因為剛好今年有很多補賽，以及假日通常都是比賽開打的時候，今（10）日中職也有三場比賽，下午5時開打，中信兄弟在新莊球場出戰富邦悍將，兄弟拿下2連勝，近期狀況不錯，而富邦悍將也近期拿下2連勝，分別推出魏碩成出戰布藍登。台南統一7-ELEVEn獅主場出戰樂天桃猿，勝騎士對尬霸威斯，潘威倫昨日無緣奪勝，今天勝投王勝騎士要想辦法贏球，加上高雄澄清湖球場，由台鋼雄鷹出戰味全龍，「龍之子」徐若熙先發出戰台鋼雄鷹2023年第一輪選秀的左投王柏傑，這是王柏傑生涯首度先發。

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端午節吃粽子　球員不一定會吃

端午節的傳統是吃粽子，但在職業運動中，球員很少賽前會吃大量食物，尤其粽子很不好消化，所以球員大多是還是吃蛋白質較高的食物，以及在高溫狀況下，大量補充水跟鹽分。

曾經有人質疑球員是否不應該在比賽前吃大量食物？其實這看狀況，日職中日龍隊監督立浪和義之前就希望選手不要吃白米飯，他的解釋是他以前也有遇到相關狀況，不希望球員吃白飯後，失去專注力，在比賽鬆懈。

此外，球員現在都有很多電解質相關的飲料，以及能量的相關產品可以選擇，端午節在大家吃粽子時，球員也避免吃粽子，為了身材跟身體狀況，較少有球員賽前會吃。

中職三地開打　潘威倫要靠勝騎士救駕

中信兄弟近期狀況不錯，在洲際球場拿下2連勝，但因為統一獅對已經封王魔術數字M8，中信兄弟這兩場雖然都沒有全壘打出現，但打線上跟投手的壓制，也符合平野惠一「守備至上」的想法。

統一獅隊潘威倫昨日先發繳出優質先發，主投6局僅失3分，但獅隊還是以1:3落敗，獅隊今天改了對手是樂天桃猿，由勝投王、防禦率王勝騎士先發，只要能夠壓制樂天，獅隊很有機會再度奪勝。

台鋼雄鷹經過客場流浪，終於回到高雄主場，面對味全龍隊氣勢正旺，還推出「龍之子」徐若熙先發，台鋼已經確定無緣上半季奪冠，洪一中總教練出奇兵，推出壽山高中菜鳥左投王柏傑先發，他有機會拿下本季生涯初先發就奪勝的紀錄？要看台鋼怎樣突破龍隊投手群。

此外，吉力吉撈鞏冠昨日單場雙轟，也幫助龍隊在打線上發威，今天他能否延續強打者本色，也令人期待。

▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫150勝命運乖舛，先發2次以上都無法奪勝。（圖／統一獅臉書）
▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫150勝命運乖舛，先發2次以上都無法奪勝。（圖／統一獅臉書）

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