挖呀挖老師才被爆下海！腫一圈崩壞畫面曝 本人認了：當媽胖15kg
「挖呀挖老師」黃老師去年（2023）透過兒歌〈小小花園〉瞬間爆紅，掀起一股風潮，各種傳言也甚囂塵上。先前她才被爆料辭掉老師工作，下海去陪酒，挖呀挖老師還親自拍片闢謠，並透露自己已經懷孕，如今又被網友狂酸身材走鐘，對此，挖呀挖老師也無奈回應，雖然孕期有在控制，但還是變胖了15公斤。
記者吳昕蓓／綜合報導
挖呀挖老師已經生下孩子6個月，日前她在抖音曬出「挖土機手指歌謠」，邊唱邊和寶寶溫馨互動，畫面中可以看到她身穿寬鬆洋裝，將頭髮隨意盤起，和過去纖細身材有些差距，變得臃腫不少，影片曝光後，引來不少網友留言直呼，「發現生了小孩後的好多都駝背了，而且背厚了好多」、「怎麼圓一圈」。
然而也有網友為挖呀挖老師緩頰，「一點也不像剛生過孩子，壯態真好」、「媽媽顏值好，爸爸顏值也不會太差，寶寶應該很漂亮」、「這身材我是羨慕，生子恢復真好，一看都過很好」，對此，她也親自回覆，「可能是我之前很瘦吧，只有80幾斤（約40公斤），孕期我也在控制，但還是長了20、30斤（約10、15公斤）」。
事實上，先前才有網友在微博上爆料，「挖呀挖老師黃老師下海了」，指稱女方一路喊價到3萬人民幣（約13萬新台幣）才點頭答應，還曬出女方在酒店等多段影片佐證，不僅如此，過去「挖呀挖老師」任教的幼兒園也出面證實，她已於年初離職，逼得她不得不拍片解釋，會離職是因為已經升格母親，並強硬表示，會對造謠者提告。